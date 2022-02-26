Как распознать диверсанта: советы от Шабунина
Сейчас в СМИ очень много сообщений о диверсантах, которых отлавливают по всей территории Украины. Участник территориальной обороны Киева и общественный деятель Виталий Шабунин рассказал о том, как их выявить.
Он призвал украинцев быть внимательными и осторожными. В то же время подчеркнул, что как только что-нибудь заметили – лучше перестраховаться и сообщить в полицию, Вооруженные силы, терроборону – поскольку это очень помогает.
К теме На Киевщине задержали двух диверсантов: в полиции рассказали детали
Чем себя выдают диверсанты
Шабунин рассказал, чем себя выдают диверсанты и как можно быстро обнаружить их. В частности, это люди, которые:
- русскоязычные, вообще не говорят по-украински;
- ведут себя странно;
- задают глупые вопросы;
- живут в подвалах.
Сообщать обо всех подозрительных
По его словам, нужно сообщать о любом, кто вызывает подозрение, поскольку лучше перестраховаться. Также Шабунин подчеркнул – если у вас нет оружия, то не нужно самим с ними разбираться – достаточно следить и сообщить.
"Кстати, СБУ молодцы, они сделали телеграмм-чат, позволяющий о таких вещах сообщать. Поэтому я очень рекомендую нам пользоваться", – отметил Шабунин.Важно! Служба безопасности Украины создала чат-бот в телеграмме, чтобы граждане сообщали о диверсионно-разведывательных группах и передвижении вражеской техники. Бот получает и передает вашу информацию в штабы реагирования. В случае перебоев чат-бота, просьба посылать информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта.
Шабунин рассказал, как распознать диверсантов: смотрите видео
Сообщение СБУ о чат-боте для сообщения о диверсантах
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.