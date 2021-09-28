Распродал целый арсенал: на Николаевщине разоблачили начальника склада воинской части
Источник:Офис генпрокурора
На Николаевщине начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей торговал оружием и боеприпасами. Военного разоблачили с поличным – непосредственно во время продажи.
Следователи считают, что начальник склада систематически продавал средства поражения.
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Военный успел продать десятки гранат
Он успел сбыть 20 гранат Ф-1, 5 гранат РГД-5 с запалами, а также 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22. Правоохранители обследовали жилище задержанного, а также помещение, где он хранил украденное военное имущество.
Удалось изъять целый арсенал боеприпасов: они уже были выведены из учета и готовы к реализации.
Что изъяли:
- 20 артиллерийских минометных мин и 20 минометных мин;
- почти 600 артиллерийских снарядов;
- около 250 взрывателей;
- 576 осветительных реактивных ракет;
- 49 пакетов вышибных пороховых зарядов к минометным минам;
- разрывные заряды;
- гранаты и почти 34 тысячи патронов различного калибра.
Вскоре военному объявят о подозрении
Правоохранители возбудили уголовное производство – по фактам похищения оружия, боеприпасов и другого военного имущества. Сейчас следователи устанавливают причастных к преступной схеме. Руководителю склада сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.
К продаже был готов целый арсенал / Фото Офиса генпрокурора
Мужчине вскоре сообщат о подозрении / Фото Офиса генпрокурора
На Львовщине у мужчины обнаружили целый схрон оружия
Отметим, что недавно на Львовщине у одного из активистов обнаружили целый схрон оружия. У мужчины работники СБУ нашли взрывчатку, патроны и боевые гранаты. Пока правоохранители проводят расследование и устанавливают источники поступления оружия.