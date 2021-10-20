Следователи провели анализ его публикаций и высказываний и обнаружили в них признаки преступления. Теперь коллаборанту грозит до 10 лет заключения.

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Писал материалы на заказ

По данным следствия, обвиняемый по заказу руководителя интернет-издания "РИА Новости Украина" писал антиукраинские материалы. Соответственно, за них получал деньги. В своих публикациях мужчина призывал к объединению с Россией. Кроме того, он писал о Крыме, как о субъекте в составе страны-агрессора.

Коллаборант также был частым гостем пропагандистских программ, в частности у Ольги Скабеевой. Там он озвучивал такие же тезисы. По данным следствия, такие высказывания гражданина Украины вредили информационной безопасности нашего государства.

Распространение указанных материалов в обществе было частью политики государства-оккупанта по осуществлению подрывной деятельности против Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины,

– говорится в заявлении прокуратуры.

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