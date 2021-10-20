Слідчі провели аналіз його публікацій й висловлювань та виявили в них ознаки злочину. Тепер колаборанту загрожує до 10 років ув'язнення.

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Писав матеріали на замовлення

За даними слідства, обвинувачений на замовлення керівника інтернет-видання "РИА Новости Украина" писав антиукраїнські матеріали. Відповідно за них отримував гроші. У своїх публікаціях чоловік закликав до об'єднання з Росією. Крім того, він писав про Крим як про суб'єкт у складі країни-агресора.

Колаборант також був частим гостем пропагандистських програм, зокрема в Ольги Скабєєвої. Там він озвучував такі ж тези. За даними слідства, такі висловлювання громадянина України шкодили інформаційній безпеці нашої держави.

Розповсюдження вказаних матеріалів серед суспільства було частиною політики держави-окупанта щодо здійснення підривної діяльності проти України на шкоду державній та інформаційній безпеці України,

– йдеться в заяві прокуратури.

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