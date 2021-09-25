Распустили рабочую группу: ученые конфликтуют из-за происхождения COVID-19

В США распустили рабочую группу, которая занималась изучением происхождения COVID-19. Причиной якобы стал конфликт интересов.

Рабочую группу лично распустил председатель комиссии по коронавирусу международного журнала Lancet Джеффри Сакс. Команда могла быть связана с организацией EcoHealth Alliance, чей офис расположен в Нью-Йорке.

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Эта организация на средства госбюджета США занималась изучением больных коронавирусом летучих мышей вместе с институтом вирусологии в Ухане. Сакса смутило то, что глава рабочей группы Питер Дасзак является президентом EcoHealth Alliance.

Соответственно ученые, входившие в группу, также работали с ним или с этой организацией. Интересно, что сам Дасзак является противником версии лабораторного происхождения коронавирус.

Почему возник конфликт интересов

Ученый совместно с представителями Всемирной организации здравоохранения посещал Ухань. После этой поездки в ВОЗ сделали вывод, что COVID-19 "вряд ли был создан искусственно".

Сакс пояснил, что не хочет иметь рабочую группу, которая будет иметь собственный интерес в расследовании происхождения коронавируса. В то же время комиссия по COVID-19, которую возглавляет Сакс, продолжит изучать происхождение вируса и опубликует свой доклад в 2022 году.

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