Робочу групу особисто розпустив голова комісії з коронавірусу міжнародного журналу Lancet Джеффрі Сакс. Команда могла бути пов'язана з організацією EcoHealth Alliance, чий офіс розташований в Нью-Йорку.

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Ця організація на кошти держбюджету США займалася вивченням хворих на коронавірус кажанів разом з інститутом вірусології в Ухані. Сакса збентежило те, що глава робочої групи Пітер Дасзак є президентом EcoHealth Alliance.

Відповідно вчені, які входили до групи, також працювали з ним або з цією організацією. Цікаво, що сам Дасзак є противником версії лабораторного походження коронавірусу.

Чому виник конфлікт інтересів

Науковець спільно з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідував Ухань. Після цієї поїздки у ВООЗ зробили висновок, що COVID-19 "навряд чи був створений штучно".

Сакс пояснив, що не хоче мати робочу групу, яка матиме власний інтерес у розслідуванні походження коронавірусу. Водночас комісія з COVID-19, яку очолює Сакс, продовжить вивчати походження вірусу та опублікує свою доповідь у 2022 році.

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