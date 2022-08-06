Возможно ли расширение мобилизации и от чего это будет зависеть

В случае затяжной войны украинцам следует готовиться к расширению мобилизации. Также вполне вероятно, что после 23 августа всеобщая мобилизация будет продолжена.

О новых волнах мобилизации читайте в материале 24 канала. Расширение мобилизации будет зависеть от продолжительности войны и интенсивности боевых действий, говорят эксперты

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В случае затяжной войны мобилизация будет наращиваться

Так Николай Волковский — президент "Первого международного фонда развития Украины" и Артем Олейник — президент "МАСПН" Украина, отметили, что в таких случаях ВСУ необходима будет регулярная ротация, доукомплектование, формирование оперативных резервов.

Мобилизация не проходила волнами

Виолетта Монастырская – адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy уточнила, что с 15 марта актуальна вторая волна мобилизации, однако на практике все происходит не совсем так. В Командовании Сухопутных войск ВСУ ранее отмечали, что мобилизация была одна и происходила она не волнами.

В Вооруженных Силах отметили, что если будет необходимость, то будут мобилизовать тех лиц, в которых будет потребность в армии на данный момент.

Уже после 23 августа власти примут решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Из-за длительных боевых действий это вполне вероятный сценарий.

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