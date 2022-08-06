Про нові хвилі мобілізації читайте у матеріалі 24 каналу. Розширення мобілізації залежатиме від тривалості війни та інтенсивності бойових дій, кажуть експерти

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У разі затяжної війни мобілізація буде нарощуватись

Так Микола Волківський, президент "Першого міжнародного фонду розвитку України", та Артем Олійник, президент "МАСПН" Україна, зауважили, що у таких випадках ЗСУ необхідна буде регулярна ротація, доукомплектування, формування оперативних резервів.

Мобілізація не проходила хвилями

Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy, уточнила, що з 15 березня актуальною є друга хвиля мобілізації, проте на практиці все відбувається не зовсім так. У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ раніше зауважували, що мобілізація була одна і відбувалась вона не хвилями.

У Збройних Силах зауважили, якщо буде необхідність, то мобілізовуватимуть тих осіб, у яких буде на цей момент потреба у війську.

Зверніть увагу! Вже після 23 серпня влада ухвалить рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Через тривалі бойові дії, це цілком ймовірний сценарій.

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