Расширение НАТО: в США не видят возможности для компромисса с Россией
Источник:CNN
Никто не может заставить Североатлантический альянс изменить свою политику по расширению. В этом вопросе ни один компромисс с Россией невозможен.
Соответствующее заявление в интервью CNN сделала постоянная представительница США в Совете НАТО Джулианна Смит.
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Позвольте мне быть предельно ясной – никто не может заставить нас изменить политику НАТО по расширению. Дверь остается открытой. Никто не имеет права закрыть дверь ногой,
– сказала она.
Постоянная представительница Соединенных Штатов отметила, что "любое решение о расширении будет по-прежнему оставаться между Североатлантическим альянсом и соответствующей страной".
Джулианна Смит добавила, что НАТО привержено диалогу с Россией и в то же время едино в том, чтобы сообщить Путину о "огромных последствиях" в случае дальнейшей агрессии против Украины.Обратите внимание! Группа американских конгрессменов от Республиканской партии намерена внести на рассмотрение законопроект, который объявит Украину государством "НАТО-плюс".
Переговоры США и России: что известно
- В Женеве 10 января состоялась встреча по так называемым "гарантиям безопасности", на которых настаивает Россия.
- Страна-агрессор отрицала, что планирует нападение на Украину, настаивая на нерасширении Североатлантического альянса. В США отметили, что в НАТО действует принцип "открытых дверей".
- Переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала – прямые переговоры представителей стран. 12 января – заседание Совета НАТО – Россия. После этого – формат Россия – ОБСЕ.