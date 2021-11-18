Расследование Bellingcat: Арестович считает, что Банковую не надо критиковать за провал операции
Источник:24 канал
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что президента Зеленского не следует критиковать после расследования Bellingcat в отношении вагнеровцев. Арестович подчеркнул, что расследователи рассказали о худшем варианте, почему спецоперация провалилась.
Об этом Арестович сообщил в эфире одного из украинских каналов.
Важно Украинская власть не должна была комментировать операцию по захвату вагнеровцев, – Арахамия
Отказа от сделки не было – Арестович
Спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что критиковать президента Зеленского за провал операции с вагнеровцами не стоит. Расследователи, мол, выяснили, что в офисе Президента не отказывались от задержания бойцов ЧВК.
Арестович подчеркнул, что никакого отказа от сделки не было – лишь отсрочка на 5 дней – и это при худшем варианте по словам Василия Бурбы.
Год эти люди бегают и рассказывают о том, что эта операция – американская, турецкая, еврейская, украинская. О том, что Порошенко санкционировал эту операцию. О том, что многое было выдумано. Люди, которые это говорили, должны застрелиться после этого, если осталось хоть немного чести,
– сказал Арестович.
Арестович считает, что расследование доказало, что в ОП – патриоты
По мнению Арестовича, расследование доказало, что на Банковой – патриоты, ведь не сомневались, что надо захватить вагнеровцев.
Получается расследование, которым так пугали всех. Что они нам показали? Президент – патриот, руководитель Офиса Президента-Патриот, который говорит, что необходимо захватить вагнеровцев,
– считает Арестович.
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Что известно о расследовании Bellingcat
- 17 ноября было опубликовано расследование Bellingcat и The Insider об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
- В расследовании говорится, что отложить спецоперацию на неделю предложил председатель ОП Андрей Ермак.
- Причина – власти хотели не сорвать соглашение о перемирии на Донбассе.
- В результате выполнение плана отсрочили на 5 дней. Именно это и привело к срыву.
- В ОП эту информацию не прокомментировали.
- В июле 2020 года 33 боевиков задержали в Беларуси, а впоследствии экстрадировали в Россию.