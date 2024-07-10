X блокирует расследование Bellingcat об ударе россиян по детской больнице "Охматдет" в Киеве

Журналисты-расследователи Bellingcat опубликовали отчет, который доказывает, что российская крылатая ракета Х-101 нанесла удар по крупнейшей детской больнице Украины "Охматдет" в Киеве. Этот документ опровергает заявления российских официальных лиц, однако соцсеть Х маркирует ссылки на отчет, как "опасный контент".

О чем говорится в расследовании

Расследование Bellingcat об атаке на больницу "Охматдет" содержит детальный анализ видеозаписей из социальных сетей, на которых зафиксирован момент удара и траекторию полета ракеты, отмечает 24 Канал.

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Стоит отметить, что в ходе анализа расследователи применили 3D-моделирование. Согласно всем свидетельствам, ракетой, которая попала в детскую клинику "Охматдет", была российская Х-101. Этот вывод был подтвержден экспертами, в частности Фабианом Хоффманом, специалистом по ракетным технологиям из Университета Осло.



В то же время результаты расследования полностью разрушают версию российских пропагандистов и Министерства иностранных дел России, которые утверждали, что в больницу попала зенитная ракета AIM-120 из системы NASAMS.

X маркирует расследование, как "опасный контент"

. Анализ показал, что ракета имела выдающиеся характеристики X-101, такие как двигатель в хвостовой части, крыла и закругленная "голова".

Отчет Bellingcat стремительно распространился соцсетями, в частности в X (бывший твиттер), владельцем которой является одиозный американский миллиардер и любитель россиян Илон Маск.

Пользователи, которые распространили документ, начали замечать, что при переходе по ссылке отчет маркируется, как "потенциально опасный контент". Это моментально вызвало критику со стороны известных пользователей, таких, например, как историк Тимоти Снайдер.

На ситуацию также обратил внимание и основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, который поставил под сомнение обоснованность предупреждения.

По каким-то причинам X от Илон Маск теперь утверждает, что ссылка на эту статью о бомбардировке Россией детской больницы является опасной, потому что, очевидно, она "была определена X или нашими партнерами как потенциально спамная или опасная". Опасным для кого, для Путина?

– отметил Хиггинс.

Стоит заметить, что сообщество Comunity Notes добавило к публикации Bellingcat о расследовании примечание, которое объясняет, что организация имеет высокий рейтинг доверия, а именно ссылка является безопасной.



Примечание на публикации Bellingcat / Скриншот 24 Канала

Что известно о ракетном ударе по "Охматдету"

8 июля 2024 года Россия атаковала Киев. Во время массированного ракетного удара одна ракета попала в "Охматдет", разрушив токсикологический корпус и повредив четыре других.

На момент удара в больнице находилось около 670 детей и 1 000 работников, которые спрятались в подвалах. Тем не менее, два человека погибли, в том числе 30-летняя нефролог Светлана Лукьянчук.

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В день атаки Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила на территории больницы обломки российской крылатой ракеты Х-101, что еще раз подтвердило выводы Bellingcat. СБУ также обнародовала дополнительные доказательства причастности России к этому удару.