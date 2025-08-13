В январе 2025 года журналисты 24 Канала обнародовали материал "Кино вне войны․ Как известный продюсер Ряшин сменил паспорт, но зарабатывает на украинцах и россиянах". В нем говорилось о бизнес-связях Владислава Ряшина со страной-агрессором и его работе на оба медийных рынка – украинский и российский.

Вскоре после публикации нашего материала эту тему подхватили другие СМИ, а против Ряшина были введены санкции указом президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня имеем подтверждение: к уголовному производству действительно приобщена информация, обнародованную в открытых источниках, в том числе и в расследовании 24 Канала.

С чего все началось

Журналист-расследователь 24 Канала Марьян-Сергей Чупак вспоминает, что о существовании Влада Ряшина узнал в конце 2024 года, когда приехал к бабушке на Рождество.

Там круглосуточно играл телевизор и, в частности, такие каналы, как Star Cinema, Star Family и Bolt. Мне стало интересно, что это за каналы, ведь они показывали якобы украинские сериалы, но с российскими актерами.

Далее он начал узнавать, кто стоит за этими каналами и почему в их эфире до сих пор есть контент с российскими актерами, хоть и дублированный на украинском языке.

"Так я узнал, что когда-то, до полномасштабного вторжения, за ними стоял Влад Ряшин. И хотя он формально вышел из украинского офиса, продолжил зарабатывать на своем продукте на YouTube. Я обнаружил около 120 YouTube-каналов, которые контролирует кипрская компания Ряшина, среди них были "Мелодрамы на украинском языке", а также контент вроде "Русская история"".

Это исследование превратилось в полноценное журналистское расследование. Главная цель, по словам автора, заключалась в предупреждении общества.

Как и при подготовке любого другого расследования, моей главной целью является информирование общества. Я редко ставлю себе иллюзорные ожидания, что правоохранители вмешаются в ситуацию и что-то кардинально изменится. Мне важно, чтобы люди знали: существует YouTube-канал "Мелодрамы на украинском языке", где якобы есть украиноязычный контент. Однако на самом деле это смотреть нельзя, ведь за изготовлением продукта стоит Влад Ряшин и другие россияне. А сам канал является частью большой сети YouTube-каналов включая "Русская история", "Русские патриоты" и тому подобное. То есть главная цель была сказать обществу: смотрите внимательно, исследуйте, что вы смотрите на YouTube, и не позволяйте, чтобы название "Мелодрамы на украинском языке" вводило вас в заблуждение,

– говорит Чупак.

Для нашей редакции это еще одно подтверждение, насколько важно развивать собственные расследования.

"Для нас всегда важно именно рассказать историю нашей аудитории, однако когда правоохранители вмешиваются в эту историю – мы счастливы, что все не было зря. Именно для таких историй мы развиваем нашу команду расследований, работаем ежедневно над новыми кейсами и видим в каждой инициативе авторов шаг к изменениям, которые обязательно произойдут. Останавливаться не будем, впоследствии расскажем о новых важных историях", – анонсирует главный редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк.