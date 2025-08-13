У січні 2025 року журналісти 24 Каналу оприлюднили матеріал "Кіно поза війною․ Як відомий продюсер Ряшин змінив паспорт, але заробляє на українцях і росіянах". У ньому йшлося про бізнес-зв’язки Владислава Ряшина з країною-агресором і його роботу на обидва медійні ринки – український і російський.

Читайте також Історична екстрадиція: як Україні вдалося витягнути з ОАЕ організаторку схеми на дронах

Невдовзі після публікації нашого матеріалу цю тему підхопили інші ЗМІ, а проти Ряшина були введені санкції указом президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні маємо підтвердження: до кримінального провадження справді долучено інформацію, оприлюднену у відкритих джерелах, зокрема й у розслідуванні 24 Каналу.

З чого все почалося

Журналіст-розслідувач 24 Каналу Мар’ян-Сергій Чупак пригадує, що про існування Влада Ряшина дізнався наприкінці 2024 року, коли приїхав до бабусі на Різдво.

Там цілодобово грав телевізор і, зокрема, такі канали, як Star Cinema, Star Family і Bolt. Мені стало цікаво, що це за канали, адже вони показували нібито українські серіали, але з російськими акторами.

Далі він почав дізнаватися, хто стоїть за цими каналами і чому в їхньому ефірі досі наявний контент з російськими акторами, хоч і дубльований українською мовою.

"Так я дізнався, що колись, до повномасштабного вторгнення, за ними стояв Влад Ряшин. І хоча він формально вийшов з українського офісу, продовжив заробляти на своєму продукті на YouTube. Я виявив близько 120 YouTube-каналів, які контролює кіпрська компанія Ряшина, серед яких були "Мелодрами Українською мовою", а також контент на кшталт "Русская история"".

Це дослідження перетворилося на повноцінне журналістське розслідування. Головна мета, за словами автора, полягала у попередженні суспільства.

Як і під час підготовки будь-якого іншого розслідування, моєю головною метою є інформування суспільства. Я рідко ставлю собі ілюзорні очікування, що правоохоронці втрутяться в ситуацію і щось кардинально зміниться. Мені важливо, щоб люди знали: існує YouTube-канал "Мелодрами Українською мовою", де нібито є україномовний контент. Проте насправді це дивитися не можна, адже за виготовленням продукту стоїть Влад Ряшин та інші росіяни. А сам канал є частиною великої мережі YouTube-каналів включно з "Русская история", "Русские патриоты" тощо. Тобто головна мета була сказати суспільству: дивіться уважно, досліджуйте, що ви дивитеся на YouTube, і не дозволяйте, щоб назва "Мелодрами Українською мовою" вводила вас в оману,

– каже Чупак.

Для нашої редакції це ще одне підтвердження, наскільки важливо розвивати власні розслідування.

"Для нас завжди важливо саме розповісти історію нашій аудиторії, однак коли правоохоронці втручаються у цю історію – ми щасливі, що все не було даремно. Задля саме таких історій ми розвиваємо нашу команду розслідувань, працюємо щодня над новими кейсами і бачимо у кожній ініціативі авторів крок до змін, які обов’язково відбудуться. Зупинятися не будемо, згодом розповімо про нові важливі історії", – анонсує головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк.