Расследование катастрофы MH17 еще не завершилось, ищут экипаж "Бука", – Венедиктова

Ирина Венедиктова заявила, что дело MH17 сверхважное для Украины и всех цивилизованных государств. Оно является маркером успешности мирового правосудия.

Глава Офиса генерального прокурора выразила надежду, что до конца 2022 года окружной суд Гааги вынесет справедливый приговор в отношении четырех подозреваемых в збитии самолета.

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В ОГП сообщают, что передачей дела в отношении обвиняемых в Национальный суд Нидерландов, расследование не завершилось ни на национальном уровне, ни следственной группой в целом.

Сейчас усилия направлены на установление экипажа установки "Бук" и других лиц которые отдавали приказы на ее перемещение на территорию Украины или способствовали этому,

– продолжили в офисе генпрокурора.

Ирина Венедиктова поблагодарила поддержку, которую Украина получает от международных партнеров. По ее словам, задача ОГП вместе с коллегами из других стран установить истину и всех причастных.

Венедиктова встретилась с Корлэцяном

Украинский генпрокурор встретилась с Титусом Корлэцяном – докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам сбития самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Они обсудили:

усилия Украины и других государств-участников в расследовании катастрофы.

обеспечение всестороннего сотрудничества в рамках усилий по установлению и привлечению к ответственности виновных, которое предусмотрено Резолюцией Совбеза ООН, принятой в 2014 году.

Венедиктова встретилась с Корлэцяном / Фото Офиса генпрокурора

Авиакатастрофа самолета МН17: что известно

Самолет Boeing-777 сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

На борту находилось 298 пассажиров – все погибли. Ракету запустили пророссийские боевики.

Прокуратура Нидерландов 3 февраля 2020 года предъявила обвинения по делу 4 лицам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

Сейчас продолжаются судебные заседания. Международный суд может вынести приговор по делу о сбитии малазийского самолета МН17 в 2022 году. В частности называют три вероятные даты.



Авиакатастрофа MH17 / Инфографика 24 канала