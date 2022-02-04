Очільниця Офісу генерального прокурора висловила сподівання, що до кінця 2022 року окружний суд Гааги винесе справедливий вирок стосовно чотирьох підозрюваних у збитті літака.

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В генпрокуратурі повідомляють, що після передачі справи щодо обвинувачених до суду Нідерландів, розслідування не завершилось. Воно триває як на національному рівні в Україні, так і світому в цілому.

Наразі зусилля спрямовані на встановлення екіпажу установки "Бук" та інших осіб віддавали накази на її переміщення на територію України чи сприяли цьому,

– продовжили в Офісі генпрокурора.

Ірина Венедіктова подякувала підтримку, яку Україна отримує від міжнародних партнерів. За її словами, завдання ОГП разом із колегами з інших країн встановити істину та всіх причетних.

Венедіктова зустрілася з Корлецяном

Українська генпрокурорка зустрілась із Тітусом Корлецяном – доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи з питань збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом. Вони обговорили:

зусилля України та інших держав-учасниць в розслідуванні катастрофи.

забезпечення всебічного співробітництва у рамках зусиль зі встановлення та притягнення до відповідальності винних, передбачене Резолюцією Радбезу ООН, прийнятою у 2014 році.

Венедіктова зустрілася з Корлецяном / Фото Офісу генпрокурора

Авіакатастрофа літака МН17: що відомо

Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

На борту перебувало 298 пасажирів – усі загинули. Ракету запустили проросійські бойовики.

Прокуратура Нідерландів 3 лютого 2020 року висунула звинувачення у справі 4 особам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

Нині тривають судові засідання. Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 у 2022 році. Зокрема називають три ймовірні дати.



Авіакатастрофа MH17 / Інфографіка 24 каналу