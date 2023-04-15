В сентябре увидел первое сообщение с критикой, – Янович о том, почему повел себя в оправдание Субботы

Женя Янович рассказал свою позицию по расследованию о Спартаке Субботе. Он отметил, что это не первый случай критики в сторону психотерапевта.

Янович вспомнил, что в середине сентября 2022 года он впервые наткнулся на сообщение психолога Артема Осипяна с критикой Спартака.

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По словам Жени, это сообщение ему показалось странным. В личных переписках он агрессивно защищал Спартака.

Хотел вступиться публично, но решил посоветоваться с другом, ведь в первую очередь это касается его. Спартак меня заверил, что не стоит,

– рассказал Янович.

Он предложил самому Спартаку прокомментировать это, но получил объяснение, что "автор никто, а комментарий уже известного Спартака лишь привлечет внимание к хейту обиженного бывшего друга". Суббота рассказывал, что они вместе с Артемом учились, и в один момент их пути разошлись. Янович отметил, что такое оправдание ему показалось логичным.

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