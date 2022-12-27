Почему ООН игнорирует расследование по Ирану: объяснение политолога

ООН игнорирует расследование по поставкам Ираном дронов России. На самом деле, даже если ООН и начнет такое расследование, оно не будет эффективным.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Ранее сообщалось о том, что означает обмен России и Ирана.

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Расследование будет неэффективным

Вигиринский отметил, что Генассамблея ООН может проводить исследования и затем давать рекомендации. Если расследование – это то же, что исследование, то все, что может сделать ООН по его итогам, это предоставить Ирану рекомендации: "Не снабжайте России дронами". Однако Иран скажет, что улик нет, мы не поставляем России дроны, поэтому расследование будет абсолютно неэффективным.

У нас есть проблемы в мировосприятии с точки зрения понятий. Расследование должно завершиться определенным судебным процессом, обвинением и наказанием, это аналогично уголовным делам. Но на уровне ООН наказание маловероятно или вообще невозможно. Единственное, это могут быть санкции, но в последний раз на уровне ООН санкции вводились в 2005 – 2006 годах против того же Ирана и Ливии, однако были сняты за несколько лет,

– заметил политолог.

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Процедура расследования

Он продолжил, что в общем, если Генассамблея проголосует за подобное расследование, оно возможно. Однако здесь сразу же возникают вопросы, допустит ли Иран представителей ООН на свои заводы, что они там увидят. В итоге они составят отчет и рекомендации, и он уже будет нам не нужен через год – два. В общем, мы стараемся апеллировать к организации, которая существует 70 лет, которую следует реформировать.

"Цели изменились, но институт остается, но он лишен тех инструментов, чтобы действовать для того, для чего был создан. Даже если расследование состоится, не стоит ждать наказания кого-то в Иране, потому что их не наказывают за нарушение прав человек, за нарушение правил глобальной безопасности. ООН фактически является беззубой перед вызовами, касающимися безопасности и возможного втягивания целого ряда международных субъектов в войну", - подчеркнул Вигиринский.

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