Расследование по крупнейшему делу Майдана завершили: перед судом предстанет Янукович и компания

В Украине завершили расследование по крупнейшему делу Майдана. Теперь перед судом предстанет бывший президент Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок за расстрел "Небесной сотни".

Дело касается бывшего руководства Украины за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года. В настоящее время обвинительный акт направили в суд.

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В совершении преступлений обвиняются бывшие чиновники:

Президент Украины;

Министр внутренних дел;

Заместитель Министра внутренних дел Украины;

Глава СБУ;

Первый заместитель Главы СБУ – руководитель Антитеррористического центра;

Министр обороны Украины;

Начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины;

И.о. начальника ГУ МВД Украины в Киеве;

Заместитель начальника ГУ МВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;

Командир ГМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве.



Кто входит в преступную группу / Офис генерального прокурора

Как оказалось, эти преступники 18 – 20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению правоохранителями специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в Киеве и прекращения акций протеста.

Кроме того, злоумышленники организовали штурм Майдана под предлогом "антитеррористической операции". 20 февраля того же года они приказали расстреливать митингующих.

Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без каких-либо законных оснований,

– отметили в ГБР.

Это привело к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева. В частности, к смерти 67 гражданских лиц. В общей сложности пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

Сейчас эти чиновники сбежали из Украины. Отмечается, что это уголовное производство объединяет в себе 1 019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1 878 томов собранных материалов.

"Бывшие высокопоставленные должностные лица обвиняются в организации совершения в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта", – подчеркнули в ведомстве.

Максимальное наказание за все эти преступления предусмотрено

Напомним, что ранее следователи ГБР сообщили о подозрении 3 лицам по делам Майдана. Злоумышленники препятствовали проведению акций во время Революции Достоинства.