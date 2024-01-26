Военнообязанные украинцы, которые убежали через "Путь": СМИ получили списки "героев"

Украинские герои защищают страну ценой собственных жизней. Однако есть, к сожалению, и те, кто просто убегает из Украины. Часто – прикрываясь помощью для защитников и защитниц.

По данным журналистов, только на территории одной области таких беглецов собралось почти 900. Их списки – известны. Эти мужчины уехали из Украины и не вернулись.

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Эта информация дает возможность понять не только количество беглецов, но кто именно покинул страну. Но самое интересное во всей этой истории – какие благотворительные фонды и общественные организации им в этом помогли,

– говорится в сообщении.

В частности, в материале "Украинской правды" упоминаются следующие фонды и организации: "Доброе дело"; "Дыхание милосердия"; "Вместе в будущее"; "Верим в Украину"; "Почувствуй тепло"; "Большое сердце Украины"; "Несокрушимость и отвага"; "Сердца патриотов"; "Луч надежды"; "Вернусь домой".

ОО "Волынский актив молодежи" и Валерий Стернийчук

Журналисты обратили внимание на скандал, случившийся еще в начале 2023 года на Волыни. Тогда местные СМИ установили, что только через ОО "Волынский актив молодежи" в систему "Путь" попали более 1000 военнообязанных.

По данным YouControl, одним из основателей ОО является Валерий Стернийчук – нардеп от "Слуги народа"

К слову, ОО вносила в систему "Путь" самого Стернийчука и его помощников.

По меньшей мере 18 мужчин, которые выехали таким образом, в Украину так и не вернулись.

Сам Стернийчук отметил, что сейчас не имеет никакого отношения к общественной организации "Волынский актив молодежи". Его вроде бы лишили всех прав.

"Я сам инициировал обращение в свое время к правоохранителям, чтобы разобрались вообще с ситуацией вокруг этой организации, где я когда-то был основателем. Известно, что – более тысячи (было внесено в систему "Путь"– 24 Канал). А сколько не вернулось – точно знаю, ведется следствие, – подчеркнул Стернийчук.

История с благотворительным фондом "Верим в Украину"

Также в эпицентре скандала оказался благотворительный фонд "Верим в Украину". За время полномасштабного вторжения его заслугами за границу уехало более 1, 5 тысяч мужчин.

Основателем БФ является Юрий Гупало – после 24 февраля 2022 его назначили на должность заместителя председателя Волынской ОВА.

"В этой схеме на Гупала могли быть возложены обязанности лоббирования и дальнейшего решения вопроса оформления соответствующего пакета документов через органы Волынской ОВА. По данным в правоохранительных органах, стоимость побега составляла около семи тысяч долларов за человека", – говорится в сообщении.

В январе 2024 года Гупало написал заявление об увольнении. На звонки журналистов он не отвечает.