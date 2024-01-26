За даними журналістів, лише на території однієї області таких втікачів назбиралося майже 900. Їхні списки –відомі. Ці чоловіки виїхали з України та не повернулися.

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Ця інформація дає можливість зрозуміти не тільки кількість утікачів, а й хто саме залишив країну. Але найцікавіше в усій цій історії – які благодійні фонди та громадські організації їм у цьому допомогли,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, у матеріалі "Української правди" згадуються такі фонди та організації: "Добра справа"; "Подих милосердя"; "Разом у майбутнє"; "Віримо в Україну"; "Відчуй тепло"; "Велике серце України"; "Незламність і відвага"; "Серця патріотів"; "Промінь надії"; "Повернусь додому".

ГО "Волинський актив молоді" та Валерій Стернійчук

Журналісти звернули увагу на скандал, який трапився ще на початку 2023 року на Волині. Тоді місцеві ЗМІ встановили, що лише через ГО "Волинський актив молоді" до системи "Шлях" потрапили понад 1000 військовозобов'язаних.

За даними YouControl, одним з засновників ГО є Валерій Стернійчук – нардеп від "Слуги народу".

До слова, ГО вносила у систему "Шлях" самого Стернійчука та його помічників.

Щонайменше 18 чоловіків, які виїхали у такий спосіб, в Україну так і не повернулися.

Сам Стернійчук наголосив, що наразі не має жодного відношення до громадської організації "Волинський актив молоді". Його начебто позбавили усіх прав.

"Я сам ініціював звернення у свій час до правоохоронців, щоб розібралися взагалі з ситуацією довкола цієї організації, де я колись був засновником. Відомо, що – понад тисячу (було внесено до системи "Шлях" – 24 Канал). А скільки не повернулося – точно знаю, що ведеться слідство, – наголосив Стернійчук.

Історія з благодійним фондом "Віримо в Україну"

Також в епіцентрі скандалу опинився благодійний фонд "Віримо в Україну". За час повномасштабного вторгнення його заслугами за кордон виїхало понад 1,5 тисячі чоловіків.

Засновником БФ є Юрій Гупало – після 24 лютого 2022 року його призначили на посаду заступника голови Волинської ОВА.

"У цій схемі на Гупала могли бути покладені обов'язки лобіювання та подальшого вирішення питання щодо оформлення відповідного пакета документів через органи Волинської ОВА. За даними у правоохоронних органах, вартість втечі становила близько семи тисяч доларів за особу", – мовиться у повідомленні.

У січні 2024 року Гупало написав заяву про звільнення. На дзвінки журналістів він не відповідає.