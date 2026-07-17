Журналист-расследователь Максим Савчук рассказал 24 Каналу, что фигуранты расследования решили обратиться в суд, чтобы запретить публикацию материала. По его словам, такого буквально еще не было в истории Украины. Там пытались не дать журналистам возможность его опубликовать.

Что известно о расследовании?

Как подчеркнул Савчук, Печерский районный суд вынес решение о запрете ЦПК и "Следство.Инфо" на публикацию этого расследования. Соответственно, его опубликовали другие СМИ, на которые запрет не распространяется.

"Следству.Инфо", ЦПК и журналистке Алине Стрижак запретили распространять информацию. Я не попал в этот список. Именно поэтому я и выступил с этой инициативой. Если нашим СМИ нельзя распространять расследование, то всем остальным – можно. У меня сложилось впечатление, что люди, которые подавали в суд, вообще не вписываются ни в контекст украинских СМИ, ни в дух украинского общества. Такое прошло бы в диктаторской Беларуси или России, но точно не в Украине,

– отметил журналист.

Обратите внимание! Компания "Парковый-2" подала в суд на журналистов "Следство.Инфо" и организацию "Центр противодействия коррупции" из-за на тот момент неопубликованного расследования. Там указали, что журналисты якобы незаконно собирают персональные данные и коммерческую информацию.

Кроме того, фигуранты получили обратный эффект. Многие люди узнали об этом расследовании еще до его публикации. По информации журналистов, Александр Сухачев в течение 2018–2020 годов владел 143 квартирами.

Тогда цена за квадратный метр жилья в этих комплексах составляла 800 долларов. Однако для брата нынешнего директора ГБР цена за одну квартиру составляла от 932 до 1856 долларов. Впоследствии Александр Сухачев продал некоторые из квартир уже по рыночным ценам.

Он покупал эти квартиры у группы предприятий, с которыми сам связан. Затем ГБР расследовало деятельность этого застройщика. Кстати, эти дома еще и построены незаконно. Однако ГБР не нашло, кому вручить подозрение,

– отметил журналист.

Добавим, что "24 Канал" присоединился к "Инициативе 143" и опубликовал расследование "Следство.Инфо" и Центра противодействия коррупции в знак солидарности с коллегами.