Журналіст-розслідувач Максим Савчук розповів 24 Каналу, що фігуранти розслідування вирішили подати в суд, аби заборонити публікацію розслідування. За його словами, такого буквально ще не було в історії України. Там намагалися не дати змоги журналістам його опублікувати.

Що відомо про розслідування?

Як наголосив Савчук, Печерський районний суд ухвалив рішення про заборону ЦПК та "Слідство.Інфо" публікації цього розслідування. Відповідно його опублікували інші медіа, на які не поширюється заборона.

"Слідству.Інфо", ЦПК та журналістці Аліні Стрижак заборонили поширювати інформацію. Я не потрапив до цього списку. Власне тому й вийшов з цією ініціативою. Якщо нашим медіа не можна поширювати розслідування, то можна всім іншим. В мене таке враження, що люди, які подавали до суду, взагалі не перебувають в контексті ні українських медіа, ні духу українського суспільства. Таке пройшло б в диктаторській Білорусі чи Росії, але точно не в Україні,

– зазначив журналіст.

Зверніть увагу! Компанія "Парковий-2" подала в суд на журналістів "Слідство.Інфо" та організації Центр протидії корупції через на той момент неопубліковане розслідування. Там зазначили, що журналісти буцімто незаконно збирають персональні дані та комерційну інформацію.

Окрім цього, фігуранти отримали зворотний ефект. Багато людей дізналися про це розслідування ще до його публікації. За інформацією журналістів, Олександр Сухачов упродовж 2018 – 2020 років володів 143 квартирами.

Тоді ціна на квадратний метр житла в цих комплексах становила 800 доларів. Однак для брата теперішнього директора ДБР ціна за одну квартиру становила від 932 до 1856 доларів. Згодом Олександр Сухачов продав деякі з квартир вже за ринковими цінами.

Він купував ці квартири в групи підприємств, з якими сам пов'язаний. Потім ДБР розслідувало діяльність цього забудовника. До речі, ці будинки ще й незаконно збудовані. Однак ДБР не знайшло, кому вручити підозру,

– зауважив журналіст.

Додамо, 24 Канал долучився до "Ініціативи 143" опублікував розслідування "Слідство.Інфо" та Центру протидії корупції на знак солідарності з колегами.