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      Расследование масштабной схемы вывода миллионов из Украины: что об этом известно

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      В Австрии набирает обороты расследование о сотнях миллионов долларов, выведенных из украинских банков через австрийский – в оффшоры. В результате таких действий банки обанкротились, украинские вкладчики остались без денег и эти проблемы легли на плечи фонда гарантирования вкладов Украины.

      Показательно, что расследование началось по заявлению украинского Центра противодействия коррупции.

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      Богатая и изысканная Австрия за последние 5 лет стала убежищем для опальных украинских политиков. В частности, в Вене имеет дом Николай Азаров и бывший главный юрист президента-беглеца Януковича – Андрей Портнов.

      Будинок Азарова у Відні
      Дом Азарова в Вене

      В Австрию бежал и шеф-редактор пророссийского издания "Страна.ua" – Игорь Гужва. Также в пригороде Вены, по данным немецкого издания Дойче Велле, имеет виллу с садом и бассейном аграрный барон и экс-банкир Олег Бахматюк.

      Банкір Олег Бахматюк
      Банкир Олег Бахматюк

      А в Киеве тем временем НАБУ распутывает схемы, с помощью которых он вывел сотни миллионов гривен из своего обанкротившегося VAB-банка. Как только что выяснилось, в уютной Австрии осели миллиарды коррупционных капиталов не только из Украины. И вывели их на чистую воду украинские антикоррупционеры.

      Сначала украинский банк открывает счет в иностранном банке, кладет туда деньги, потом эти деньги на счета в Австрии выступают залогом к контракту по выдаче займа третьему лицу, преимущественно на Кипре,
      – рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

      Три года назад на эту масштабную схему отмывания денег прокуратуре Австрии указала именно она и ее коллеги из Центра противодействия коррупции. Поэтому в Вене начали расследование. Деньги прокручивали через кипрские оффшоры и австрийский Meinl Bank.

      Австрійський Meinl Bank
      Австрийский Meinl Bank

      По данным Фонда гарантирования вкладов, с его счетов незаконно вывели 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. В частности деньги из VAB-банка, "Пивденкомбанка", "Терра-Банка", банка "Киевская Русь" и др. После их краха в 2015 году остались обманутыми тысячи вкладчиков.

      Иностранные банки сознательно шли на такого рода операции и это не самые известные банки. Там проводили операции, которые наш Национальный банк запретил в 2016 году,
      - сказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

      В НАБУ сенсационную историю о спрятанных в Австрии украинских миллионах не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. Между тем в австрийской прокуратуре немецким журналистам сообщили, что расследуют дело против 30 человек.

      Австрийской схемой пользовались нечистые на руку бизнесмены из разных стран. Имена подозреваемых не называют, но украинцы в этом списке точно есть. "Всю эту схему, на мой взгляд, разработали финансисты из Meinl Bank, так как они после Революции Достоинства сюда приезжали, в Украину, где делали свои семинары по тому, насколько классно сотрудничать с австрийскими финансовыми учреждениями", - добавила Каленюк.

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      Украинских правоохранителей разыскивать выведены миллионы вкладчиков активно стимулирует МВФ. Ему не нравится последствия "банкопада". И предоставляя кредиты, фонд требует от Украины заставить владельцев обанкротившихся финучреждений оплатить по счетам – найти всех и отобрать через суд имущество.

      Фонд гарантирования вкладов уже подал более 2700 исков в суды на владельцев, которые довели свои банки до банкротства. Вернутся когда0нибудь эти средства в Украину? Не все финансисты в это верят. В то же время в Центре противодействия коррупции более оптимистичны – там надеются, что расследование НАБУ и австрийской прокуратуры таки позволит вернуть миллионы – из оффшоров в Украину.

      Как работала схема по выводу средств?
      Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов стали средства на счетах украинского банка в иностранном банке, что дает кредит. В конце концов, кредит не возвращался и "гарантийные" средства со счета перечислялись другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Австрия Деньги Расследования Коррупция МВФ Банки Олег Бахматюк
      Источник: 24 канал
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