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      Розслідування масштабної схеми виведення мільйонів з України: що про це відомо

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      В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через австрійський – в офшори. Внаслідок таких дій банки збанкрутіли, українські вкладники лишились без грошей і ці проблеми лягли на плечі фонду гарантування вкладів України.

      Показово, що розслідування розпочалося за заявою українського Центру протидії корупції.

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      Багата і вишукана Австрія за останні 5 років стала притулком для опальних українських політиків. Зокрема, у Відні має будинок Микола Азаров та колишній головний юрист президента-втікача Януковича – Андрій Портнов.

      Будинок Азарова у Відні
      Будинок Азарова у Відні

      До Австрії втік і шеф-редактор проросійського видання "Страна.ua" – Ігор Гужва. Такожу передмісті Відня, за даними німецького видання Дойчє Велле, має віллу із садочком і басейном аграрний барон і екс-банкір Олег Бахматюк.

      Банкір Олег Бахматюк
      Банкір Олег Бахматюк

      А в Києві тим часом НАБУ розплутує схеми, за допомогою яких він вивів сотні мільйонів гривень зі свого збанкрутілого VAB-банку. Як щойно з'ясувалось, у затишній Австрії осіли мільярди корупційних капіталів не лише з України. І вивели їх на чисту воду українські антикорупціонери.

      Спочатку український банк відкриває рахунок в іноземному банку, кладе туди гроші, потім ці гроші на рахунку в Австрії виступають заставою до контракту по видачі позики третій особі, переважно на Кіпрі,
      – розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

      Три роки тому на цю масштабну схему відмивання грошей прокуратурі Австрії вказала саме вона та її колеги з Центру протидії корупції. Тому у Відні почали розслідування. Гроші прокручували через кіпрські офшори й австрійський Meinl Bank.

      Австрійський Meinl Bank
      Австрійський Meinl Bank

      За даними Фонду гарантування вкладів, з його рахунків незаконно вивели 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. Зокрема гроші з VAB-банку, "Південкомбанку", "Терра-Банку", банку "Київська Русь" та інших. Після їх краху у 2015 році лишились ошуканими тисячі вкладників.

      Іноземні банки свідомо йшли на такого роду операції і це не найбільш відомі банки. Там проводили операції, які наш Національний банк заборонив у 2016 році,
      – сказав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

      У НАБУ сенсаційну історію про заховані в Австрії українські мільйони не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Тим часом в австрійській прокуратурі німецьким журналістам повідомили, що розслідують справу проти 30 людей.

      Австрійською схемою користувались нечисті на руку бізнесмени з різних країн. Імена підозрюваних не називають, та українці в цьому списку точно є. "Всю цю схему, як на мене, розробили фінансисти з Meinl Bank, тому що вони після Революції Гідності вони сюди приїздили, в Україну, де робили свої семінари по тому, наскільки класно співпрацювати з австрійськими фінансовими установами", – додала Каленюк.

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      Українських правоохоронців розшукувати виведені мільйони вкладників активно стимулює МВФ. Йому не до вподоби наслідки «банкопаду». І надаючи кредити, фонд вимагає від України змусити власників збанкрутілих фінустанов сплатити за рахунками – знайти усіх і відібрати через суд майно.

      Фонд гарантування вкладів уже подав понад 2700 позовів у суди на власників, які довели свої банки до банкрутства. Чи повернуться колись ці кошти в Україну? Не всі фінансисти в це вірять. Натомість у Центрі протидії корупції більш оптимістичні – там сподіваються, що розслідування НАБУ й австрійської прокуратури таки дозволить повернути мільйони – з офшорів в Україну.

      Як працювала схема з виведення коштів?Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стали кошти на рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит. Зрештою, кредит не повертався і "гарантійні" кошти з рахунку перераховувалися інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.

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      8 березня
      2014
      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Гроші Австрія Корупція Розслідування Олег Бахматюк Банки МВФ
      Джерело: 24 канал
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