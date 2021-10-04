В расследовании Pandora Papers Украина лидер по количеству фигурантов: показательная инфографика
Источник:ICIJ
Украина является лидером по количеству политиков и чиновников, фигурирующих в расследовании Pandora Papers. Всего в этом деле упомянуты имена 38 украинцев.
В расследовании фигурируют 336 политиков и чиновников из разных стран. Лидерами по количеству связанных с офшорными компаниями людьми, в связи с расследованием, Украина, Россия, Колумбия, ОАЭ и Гондурас.
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Статистика для Украины неутешительная
Для Украины рейтинг международного консорциума журналистов-расследователей является довольно неутешительным. Украинских фигурантов в Pandora Papers вдвое больше чем в России. Это при том, что она является второй по количеству фигурантов этого скандального расследования.
В целом тройка "лидеров" по количеству причастных к офшорным компаниям политиков выглядит так:
- Украина – 38;
- Россия – 19;
- Колумбия, ОАЭ, Гондурас – 11.
Интересно, что фигуранты из этих пяти стран это более четверти всех имен, упомянутых в этом расследовании. Полную картину можно увидеть на инфографике, которую создали журналисты-расследователи.
Количество фигурантов расследования по странам / Скриншот из ICIJ
Расследование Pandora Papers: главное
- Издание "Следствие. Инфо" опубликовало расследование "Офшор 95" об офшорных счетах президента Владимира Зеленского. По данным журналистов, бизнес "Квартала 95" стоит на офшорной сети, центральной в которой является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Виргинских островах.
- Опубликованные документы подтвердили причастность владельца "Эпицентра" Александра Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму.
- Кроме того, согласно результатам расследования, менеджеры компаний олигарха Игоря Коломойского были причастны к захвату контрольного пакета киностудии на берегу Черного моря.
- По данным расследования, Борис Ложкин после назначения в Администрацию Президента Петра Порошенко купил дочери дорогую квартиру в центре Лондона.