Расследованию "Роттердам+" 5 лет: дело блокируют в угоду Ахметову

В Украине в 2016 году начала действовать так называемая скандальная формула "Роттердам +". Ее ввела Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг как схему расчета стоимости угля для теплоэлектростанций.

В итоге формула определяла конечную цену на электроэнергию. В тариф заложили стоимость угля на международной бирже в голландском порту Роттердама, куда поставляют топливо из Африки и Южной Америки.

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Также добавили стоимость доставки в Украину. В итоге эта высокая стоимость угля влияла и на тарифы на электроэнергию для промышленности – сразу выросли. Повысились и цены на промышленные товары.

Как зарабатывает Ахметов

Многие эксперты и политики изначально назвали схему "Роттердам +" коррупционной и источником сверхприбылей для компании богатейшего украинца. Речь идет о донецком олигархе Ринате Ахметове и его группе "ДТЭК".

Более 80% тепловой генерации и 85% добычи угля в Украине принадлежит группе Ахметова. Только за 2016 год благодаря введению "Роттердама +" "ДТЭК" заработал на тарифах дополнительных 10 миллиардов гривен.

Сколько переплатили украинцы

Справка. "ДТЭК" – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины.

Распутывать коррупционную схему "Роттердам +" Национальное антикоррупционное бюро начало еще в августе 2017 года. Детективы подозревают членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в сговоре с топ-менеджерами Ахметова при утверждении формулы.

По мнению следствия, из-за махинаций при применении формулы только за первые полтора года украинцы переплатили почти 19 миллиардов гривен. Всю сумму убытков потребителям оценивают во вдвое большую сумму.

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Еще в 2018 году народные депутаты требовали от Окружного административного суда Киева признать постановление НКРЕКП незаконной. Впрочем, суд, известный своей "политической продажностью" после пленок Вовка, отклонил иск. Только 1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии и формула "Роттердам +" прекратила действовать.

Каково сейчас положение дел

Причастность к легализации скандальной формулы неоднократно вменяли пятому президенту Петру Порошенко, потому что, мол, без его согласия такую схему благословить не мог никто. Впрочем, сам Порошенко эти обвинения всегда отвергал.

За 5 лет расследования дело "Роттердам +" несколько раз пытались закрыть. Эти попытки не прекратились и после прихода к власти президента Владимира Зеленского, который сам спрашивал у Порошенко: "Сколько денег вам занесли за Роттердам?".

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Стопроцентная генпрокурор Зеленского Ирина Венедиктова, несмотря на протесты Национального антикоррупционного бюро Украины, отказывается заменить прокуроров по делу, которые, как подозревают антикоррупционщики, блокируют расследование в угоду богатейшему олигарху вместо этого отстаивать в суде интересы государства.

Центр противодействия коррупции сообщает, что убытки от формулы оценивают в 39,9 миллиарда гривен.

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