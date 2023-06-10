Расследователи показали очаг "хлопка" на Херсонщине: это штаб оккупантов, куда приезжал Путин

В Херсонской области в районе Арабатской Стрелки местные слышали взрывы. Важно, что на этой территории расположен штаб оккупационных войск "Днепр" – в апреле 2023 года туда якобы даже прилетал лично Путин.

В пятницу вечером, 9 июня, в Геническе, который захватчики объявили "областным центром" Херсонщины, было неспокойно. Как известно, от этого города и до Крыма простирается Арабатская Стрелка – важный участок суши для оккупантов.

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Путину не скрыться

Собственно, работающим с открытыми данными расследователям (OSINT-журналистам) удалось установить, что взрывы в Геническом районе были именно там, куда приезжал 18 апреля президент России Владимир Путин.

Отметим также, что там как раз расположен штаб "Днепр" руководства вражеских войск.

Где расположен штаб России, в котором, вероятно, цвел "хлопок": ищите на карте от Google maps

Отметим, что, кроме того, аналитикам удалось установить расположение других мест, замеченных вместе с кадрами, на которых виден Владимир Путин.

Хотя нельзя утверждать, что по оккупированной Херсонщине путешествовал именно президент России – у бункерного, как известно, немало двойников.

Где именно был Путин в Херсонской области в апреле 2023 года / Фото OSINT-расследователей

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Добавим, что в партизанском движении "Атеш" заявляли, что гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо после этого "хлопка" решил покинуть Геническ. Похоже, захватчики начинают понимать, что лучше скрыться, если они хотят жить.

Что сейчас происходит на Херсонщине