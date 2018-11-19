Рассмотрение дела Януковича отложили из-за его госпитализации: известна дата

Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил накануне во время игры в теннис. Документ, который это удостоверяет, адвокат беглого президента Александр Горошинский предоставил Оболонскому суду. Следовательно, заседание в очередной раз перенесли.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала Людмила Кушнир.

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Ожидаемо, что Виктор Федорович 19 ноября на заседании суда не смог сказать последнее слово, потому что он травмирован. По крайней мере, так убеждают его адвокаты. Они предоставили медицинскую справку. Судьи решили все-таки перенести заседание и предоставить еще один шанс Януковичу сказать последнюю речь. Следующее заседание состоится 5 декабря.

Суд разрешил Виктору Федоровичу Януковичу обращаться к суду с последним словом сидя или – если, не дай Бог, его состояние здоровья не улучшится – лежа... Суд объявляет перерыв в судебном заседании на 9 час 5 декабря,

– отметил председательствующий судья Владислав Девятко.

Один из адвокатов Януковича Александр Горошинский видел Януковича в эту субботу, 17 ноября, однако не сообщает, где сейчас находится президент-беглец. Адвокат примерно ползаседания посвятил тому, что рассказывал, какие именно травмы получил Янукович, и что ему сложно передвигаться. Горошинский не согласился на просьбу журналистов показать фото - или видеодоказательства того, что Янукович не может передвигаться.

Виктор Янукович по состоянию на сегодня находится на лечении вследствие тяжелой болезни, которая заключается в травме позвоночника и сустава. Фото - и видеодоказательства являются некорректными, поскольку я не буду снимать клиента на больничной койке,

– заявил адвокат Виктора Януковича Александр Горошинский.

У адвокатов президента-беглеца было очередное ходатайство – заслушать еще одного свидетеля Эдуарда Ставицкого, бывшего министра топлива и энергетики времен Януковича. Ставицкий сбежал в Израиль еще в 2014 году, поэтому адвокаты Януковича просили о видеоконференции. Однако судья напомнил, что это уже стадия последнего слова, на которой не заслушивают свидетелей. Он отметил, что адвокаты имели на это достаточно времени.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.



Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

Напомним, в клинике имени Склифосовского в Москве заметили мужчину, похожего на бывшего президента Украины Виктора Януковича, который в период Майдана в 2014 году бежал в Россию. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на источник, который общался с дежурным врачом. По словам медика, Янукович поступил в клинику еще в пятницу, 16 ноября, в неподвижном состоянии. У экс-президента Украины заподозрили серьезную травму позвоночника, а также травму колена, которую он якобы получил во время игры в теннис.