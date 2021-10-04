Рассмотрят отставку Разумкова: Рада собирает внеочередное заседание
Источник:24 канал
Народные депутаты намерены 7 октября собраться на внеочередное заседание. На нем рассмотрят вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
Об этом сообщила "слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов. По ее словам, на кресло спикера у провластной фракции уже есть кандидат – Руслан Стефанчук.
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Речь идет именно о внутрифракционном конфликте и это именно политический выбор нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента,
– сказала нардеп.
Проведение внеочередного заседания 7 октября подтвердил и Дмитрий Разумков. По его словам, предложение поступило от 153 народных депутатов.
"Оно планируется на четверг (7 октября – 24 канал), Как всегда, в 16:00. Инициатор (Антон – 24 канал) Поляков", – добавил глава украинского парламента.Обратите внимание! Дмитрий Разумков заявил, что все процедуры, в том числе отзыв с должности спикера, проходят по регламенту. Именно поэтому голосование точно не состоится ни 5, ни 6 октября.
Отставка Разумкова: что известно
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 30 сентября сообщил, что фракция "Слуги народа" инициировала его отставку.
- Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для отзыва спикера.
- Сначала их не подписывали, однако впоследствии глава провластной фракции уточнил, что запустит процедуру 2 октября.
- В это же время в офисе Президента подчеркнули, что глава государства Владимир Зеленский к этому процессу не причастен.