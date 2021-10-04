Рассмотрят отставку Разумкова: Рада собирает внеочередное заседание

Народные депутаты намерены 7 октября собраться на внеочередное заседание. На нем рассмотрят вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Об этом сообщила "слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов. По ее словам, на кресло спикера у провластной фракции уже есть кандидат – Руслан Стефанчук.

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Речь идет именно о внутрифракционном конфликте и это именно политический выбор нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента,

– сказала нардеп.

Проведение внеочередного заседания 7 октября подтвердил и Дмитрий Разумков. По его словам, предложение поступило от 153 народных депутатов.

"Оно планируется на четверг (7 октября – 24 канал), Как всегда, в 16:00. Инициатор (Антон – 24 канал) Поляков", – добавил глава украинского парламента.

Отставка Разумкова: что известно

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 30 сентября сообщил, что фракция "Слуги народа" инициировала его отставку.

Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для отзыва спикера.

Сначала их не подписывали, однако впоследствии глава провластной фракции уточнил, что запустит процедуру 2 октября.

В это же время в офисе Президента подчеркнули, что глава государства Владимир Зеленский к этому процессу не причастен.

Дмитрий Разумков заявил, что все процедуры, в том числе отзыв с должности спикера, проходят по регламенту. Именно поэтому голосование точно не состоится ни 5, ни 6 октября.