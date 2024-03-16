Какое расстояние от границы до НПЗ в Самарской области, которые атаковали беспилотники
В ночь на 16 марта беспилотники нанесли удар по Самарской области России. Россияне заявили, что в результате атаки горят Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ.
Информацию об атаке подтвердил губернатор региона Дмитрий Азаров. Украинские спецслужбы пока не комментировали причастность к этим событиям. Но со стороны России обвинения посыпались. Правда, расстояние, которое пролетели беспилотники, в случае, если это была спецоперация наших спецслужб, – поражает. 24 Канал рассказывает, где атакован НПЗ.
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Дроны атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. Из открытых источников известно, что оба завода принадлежат "Роснефти".
По данным российских пабликов, в результате обстрела вспыхнули пожары на установке по переработке нефтепродуктов, а пострадавших нет.
Расстояние горящих НПЗ от границы с Украиной – более 1000 километров.
- Сызранский НПЗ
Атака произошла в 6 утра по местному времени. Территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани атаковал один дрон. И очевидно, точно, ведь сразу там начался пожар.
Сообщали, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.
Где расположен Сызранский НПЗ: карта
То есть, завод расположен на расстоянии 900 километров от Украины.
"В Сызрани горит местный НПЗ "Роснефти" после атаки беспилотника. Снова под атакой АВТ-6. Это установка из двух ректификационных колонн – сердце завода, где и перерабатывается нефть", – рассказал очевидец, который распространил видео с места событий.
Пожар на Сызранском заводе: видео
- Новокуйбышевский НПЗ
Одновременно с первым прилетом БПЛА атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там, по сообщениям российских телеграм-каналов, пожар удалось устранить за полчаса.
Новокуйбышевский НПЗ на карте:
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Больше об атаке на российские НПЗ
- Российское минобороны инциденты в Самарской области не комментировало, а вместо этого заявило о якобы уничтожении пяти украинских беспилотников над территорией Курской области
- Последние дни беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия в Рязанской, Ростовской и Нижегородской областях, эти заводы составляют около 12% мощностей России по переработке нефти.