Расстрел безоружных защитников в Покровском районе: прокуроры начали расследование

В сети появилось новое ужасное видео, как оккупанты расстреляли безоружных пленных украинских защитников. Позже в ВСУ подтвердили информацию. Правоохранители уже начали расследование.

Российские военнослужащие расстреляли безоружных защитников. По предварительным данным, сделали это возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степовое Покровского района Донецкой область.

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Убийство пленных – тяжкое международное преступление

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Это часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса.

Видео ужасной казни украинских воинов распространили оккупантами в сети 2 декабря. По предварительным данным, россияне расстреляли защитников возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степовое Покровского района.

На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух сдававшихся в плен безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Кратко об ужасной казни наших воинов

Телеграм-каналы распространили видео, на котором российские военные жестоко убивают военнопленных.

На кадрах можно увидеть, как оккупанты стоят возле блиндажа. Из него выходят два защитника. Они без оружия, держат руки за головами, дальше ложатся на землю.

После этого российские военные расстреливают безоружных воинов.

Вечером 2 декабря СтратКом ВСУ подтвердил информацию о казни россиянами украинских военных.

Омбудсмен подчеркнул, что казнь сдающихся в плен – военное преступление.

Дмитрий Лубинец отметил, что российская сторона снова показывает свое лицо террориста. Мир не должен потакать таким преступлениям.

Уполномоченный по правам человека отметил, что будет обращаться в Международный комитет Красного Креста и ООН.

"Россия должна понести наказание за каждый подобный случай казни украинских военных, которые сдаются в плен!" – подчеркнул Лубинец.

Также сказал, что речь идет не об единичных случаях. Ведь это и убийство Александра Мациевского, других сдававшихся в плен военных, а также публичная казнь военнопленных в Оленовке.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских защитников. Вечная память и слава Героям.