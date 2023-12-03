Расстрел безоружных защитников в Покровском районе: прокуроры начали расследование
Источник:Офис генпрокурора
В сети появилось новое ужасное видео, как оккупанты расстреляли безоружных пленных украинских защитников. Позже в ВСУ подтвердили информацию. Правоохранители уже начали расследование.
Российские военнослужащие расстреляли безоружных защитников. По предварительным данным, сделали это возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степовое Покровского района Донецкой область.
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Убийство пленных – тяжкое международное преступление
В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Это часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса.
Видео ужасной казни украинских воинов распространили оккупантами в сети 2 декабря. По предварительным данным, россияне расстреляли защитников возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степовое Покровского района.
На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух сдававшихся в плен безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины,
– подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.Обратите внимание! Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Кратко об ужасной казни наших воинов
- Телеграм-каналы распространили видео, на котором российские военные жестоко убивают военнопленных.
- На кадрах можно увидеть, как оккупанты стоят возле блиндажа. Из него выходят два защитника. Они без оружия, держат руки за головами, дальше ложатся на землю.
- После этого российские военные расстреливают безоружных воинов.
- Вечером 2 декабря СтратКом ВСУ подтвердил информацию о казни россиянами украинских военных.
- Омбудсмен подчеркнул, что казнь сдающихся в плен – военное преступление.
- Дмитрий Лубинец отметил, что российская сторона снова показывает свое лицо террориста. Мир не должен потакать таким преступлениям.
- Уполномоченный по правам человека отметил, что будет обращаться в Международный комитет Красного Креста и ООН.
- "Россия должна понести наказание за каждый подобный случай казни украинских военных, которые сдаются в плен!" – подчеркнул Лубинец.
- Также сказал, что речь идет не об единичных случаях. Ведь это и убийство Александра Мациевского, других сдававшихся в плен военных, а также публичная казнь военнопленных в Оленовке.