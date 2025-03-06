Расстрел украинских бойцов на позиции "Зенит": установили ли следователи причастных за год
Чуть больше года назад, во время ожесточенных боев за Авдеевку, оккупанты расстреляли раненых украинских бойцов на позиции "Зенит". По факту военного преступления правоохранители открыли уголовное дело.
Речь идет о нарушении законов и обычаев войны. О трагедии февраля 2024 года вспоминают в 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко, передает 24 Канал.
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Что известно о расстреле украинцев
Группа раненых украинских защитников из 110-й ОМБр осталась на "Зените", поскольку, по предварительной договоренности, россияне должны были эвакуировать бойцов и передать их Украине во время обмена.
Однако противник расстрелял безоружных военных и опубликовал видео с захваченной позиции. Родственники опознали погибших Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника. По данным бригады, преступники казнили также Александра Зинчука и Николая Савосика.
Мы всегда будем помнить о наших воинах, которые погибли, борясь за Украину. А оккупанты получат заслуженную расплату. Это наш долг!
– написали в 110-й ОМБр.
Как идет расследование
В Донецкой областной прокуратуре сообщали – по факту расстрела украинских воинов расследование ведут правоохранители СБУ. Сейчас в рамках этого дела никому не было объявлено о подозрении.
По предварительным данным, на момент трагедии на позиции вблизи Авдеевки находилось 6 военнослужащих ВСУ.
Однако журналисты-расследователи назвали имена причастных еще весной прошлого года. Первыми на позицию "Зенит" могли зайти оккупанты из подразделения "1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады", созданной в 2014 году на оккупированной территории Донецкой области.
По информации пропагандистов, это был стрелковый батальон бригады, который возглавляет Дмитрий Николаевич Вербий с псевдонимом "Гермес". Известно и об участии командира второй роты батальона Николая Александровича Ткача под псевдонимом "Жарик".
Именно эти оккупанты отдали приказ о захвате "Зенита" своим подчиненным, поэтому журналисты считают, что Вербий и Ткач несут ответственность за расстрел раненых бойцов 110-й ОМБр ВСУ.
К слову, ранее Дмитрию Вербию, уроженцу города Шахтерск Донецкой области, объявили подозрение в госизмене, сообщают в бригаде.