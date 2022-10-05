"Машина сына сгорела на моих глазах": воспоминания людей, выживших после обстрела колонны россиянами

Российские оккупанты 25 сентября расстреляли колонну гражданских автомобилей, пытавшихся выехать из зоны постоянных обстрелов в Харьковской области. В результате обстрела погибли более 20 человек, среди которых – дети и беременная женщина.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она заметила, что оккупанты не считались с надписью "дети", которая была на машинах, и просто начали обстреливать автоколонну.

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Что известно об обстреле автоколонны в Харьковской области

Черненко отметила, что нескольким людям чудом удалось выжить в ходе российского расстрела эвакуационной колонны в Купянском районе. Оккупанты обстреливали людей из пулеметов и гранатометов, сидя в засадах.

Единственное, что ты надеешься, – хоть как-то убежать, и что так же смогут спастись твои родные. Вот это единственная надежда была для этих людей. И они, спасаясь от обстрелов, прошли в одну из деревень,

– сказала корреспондентка.

По ее словам, раненые люди пришли в сельскую больницу. Там, как сказал один из мужчин, которым удалось спастись, остались только бинт и перекись. Из них вынули осколки и пули, сейчас им всем оказывают помощь уже в Харькове.

Почему люди пытались уехать через территорию России

Корреспондентка отметила, что люди рассказали, что они пытались уехать через Россию в другие области Украины. Так было решено под влиянием русской пропаганды. Им говорили, что нет даже "зеленых коридоров", а людей ждет ужасная фильтрация, когда подойдут к украинским блокпостам, а также, что оттуда исчезают люди.

То есть история о накручивании, неправде, которую насеяли,

– подчеркнула Черненко.

Именно поэтому, по словам корреспондентки, семьи с детьми пытались выехать таким путем. Люди не понимают, какие причины могли заставить оккупантов расстрелять гражданскую колонну.

Они не представляли никакой угрозы. На газели, которая к ним ехала, было написано "дети",

– заметила она.

Однако, подчеркнула Черненко, на это никто не учел и российские захватчики просто начали обстреливать автоколонну.

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Рассказы выживших людей

Отец расстрелянного в автоколонне мужчины Николай Бондаренко рассказал, что шквальный обстрел начался, когда вся колонна вышла на насыпь.

Стреляли через машины из гранатометов, чтобы в посадку не убегали. А с этой стороны добивали из автоматов. Впереди машина сына сгорела на моих глазах с шестилетним ребенком, бабушка и отец этого ребенка. Лежал в щебне, колени прострелили мне. Лежал минут 10, пока не кончились крики,

– сказал он.

Николай Бондаренко добавил, что потом восемь выживших скооперировались в посадке и как можно быстрее оттуда ушли.

Людмила Потапова, отец которой погиб во время обстрела, отметила, что сидела за водителем и, когда он начал кричать, чтобы выпрыгивали из машины, просто упала на землю.

Мама начала кричать: Люда, где ты. Я говорю: я здесь. Водитель говорит: не ори, потому что они слышат, что мы перекрикиваемся и они дальше обстреливают. Отец на переднем сиденье. Я пыталась дать ему руку, чтобы вытащить из машины, но не успела. Когда тянула руку, автоматная очередь прошлась по машине и отцу попало в голову,

– рассказала она.

Тамара Галишникова рассказала, что ее муж кричал, чтобы вылезала из машины, потому что та взорвется. Мужчина был ранен в ногу, и она хотела открыть дверь, чтобы вытащить его из авто.

Когда вылезла, дергала его дверь, хотела вытащить. Дверь заклинила. Он не мог вылезти. А потом уже дочь мне сказала, что его ранили еще в голову и он лег на водительское сиденье,

– отметила женщина.

В каком состоянии сейчас пострадавшие

Корреспондентка отметила, что люди рассказывали, что видели в российских пабликах, что оккупанты забрали нескольких детей из этой колонны и используют в своей пропаганде. Неизвестно, есть ли кому сейчас искать этих детей, ведь люди уезжали семьями.

По ее словам, пострадавшие люди сейчас нуждаются в помощи. В частности, водитель Николай был ранен, сейчас находится в больнице. Каждый из них нуждается в поддержке еще и в погребении своих родственников. Недавно они узнавали тела родных, насколько это было возможно. Потому что автомобили не просто расстреляли, а еще и подожгли.

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