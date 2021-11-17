Расстрел майдановцев: ГБР завершило расследование преступлений Януковича и его окружения

17 ноября 2021 , 13:40
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Источник:

ГБР

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование преступлений на Майдане в феврале 2014 года. В них обвиняют высших должностных лиц и бывшего президента Виктора Януковича.

Это расследование уголовного производства длилось аж 8 лет. А доказательства насчитывают более 1,5 тысячи томов.

Важно Главному охраннику Януковича сообщили о подозрении

Следователи установили, что в состав преступной группы чиновников входили тогдашние:

  • министр обороны Украины;
  • глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра;
  • министр внутренних дел Украины и его заместитель;
  • начальник Главного управления – командующий Внутренних войск МВД Украины;
  • временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Киеве;
  • заместитель начальника Главного управления – начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве;
  • командир "Беркута", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.

Что инкриминируют экс-чиновникам

Всех их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые происходили в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года. Говорится о:

  • совершении теракта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжких последствий и гибели людей;
  • превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств, повлекшем тяжкие последствия;
  • незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Обратите внимание! Из-за действий этой организованной преступной группы только за 3 дня февраля погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как пояснили в ГБР, после ознакомления с материалами дела стороной защиты обвинительный акт направят в суд.

Заметим, что ранее Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого президента Виктора Януковича. Дело касается присвоения "Межигорья".

Автор: Альона Захарова