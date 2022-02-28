Расстрел за мародерство и комендантский час: мэр Ахтырки обратился к горожанам

В городе Ахтырка Сумской области введен комендантский час с 17:30 до 7:00. Кроме того, в городе будут действовать новые правила.

О них в своем видеообращении к горожанам рассказал городской глава Павел Кузьменко.

Важно Ахтырка не сдастся, – мэр города сообщил о снарядах, которые попали в жилой массив

Что стоит учесть жителям Ахтырки

Во время комендантского часа никто никуда не ходит... Военные обеспечивают безопасность нашего города, нашей страны и также они обеспечивают спокойствие в нашей общине. Поэтому ночью во время комендантского часа есть разрешение стрелять сначала на предупреждение, а затем на поражение,

– сказал Кузьменко в своем видеообращении.

Он призвал жителей города носить с собой документы.

"В Ахтырке несколько воинских частей. Если вас останавливают, даже через каждые 50 метров, и говорят, чтобы вы показали свои документы – ходим все с документами, показывайте... Это не полиция. Каждый военный хочет знать, что вы являетесь украинцем", – сказал городской глава.

Кузьменко призвал не провоцировать военных и не выходить из дома нетрезвым.

Пьяные люди, которые будут ходить по городу, могут быть расстреляны, они будут восприниматься как враг,

– сказал он.

Мэр также заявил, что в городе начались случаи мародерства. Мародеры будут уничтожаться на месте преступления.

За мародерство – расстрел на месте,

– сказал он.

Кузьменко также обратился к предпринимателям, которые поднимают цены на продукты, отмечая, что существенное повышение цен на товары тоже будет расцениваться как мародерство.

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