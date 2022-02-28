Про них у своєму відеозверненні до містян розповів міський голова Павло Кузьменко.

Важливо Охтирка не здасться, – мер міста повідомив про снаряди, які влучили у житловий масив

Що варто врахувати мешканцям Охтирки

Під час комендантської години ніхто нікуди не ходить... Військові забезпечують безпеку нашого міста, нашої країни і також вони забезпечують спокій у нашій громаді. Тому вночі під час комендантської години є дозвіл стріляти спочатку на попередження, а потім на поразку,

– сказав Кузьменко у своєму відеозверненні.

Він закликав мешканців міста носити із собою документи.

"В Охтирці кілька військових частин. Якщо вас зупиняють, навіть через кожні 50 метрів, і кажуть, щоб ви показали свої документи – ходимо всі з документами, показуйте... Це не поліція. Кожен військовий хоче знати, що ви є українцем", – сказав міський голова.

Кузьменко закликав не провокувати військових та не виходити з дому напідпитку.

П'яні люди, які ходитимуть містом, можуть бути розстріляні, вони сприйматимуться як ворог,

– сказав він.

Мер також заявив, що у місті почалися випадки мародерства. Мародери знищуватимуться на місці злочину.

За мародерство – розстріл на місці,

– сказав він.

Кузьменко також звернувся до підприємців, які підіймають ціни на харчі, зазначаючи, що суттєве підвищення цін на товари теж буде розцінюватися як мародерство.