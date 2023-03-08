Ничего не уважают, – Зеленский о расстреле оккупантами пленного за слова "Слава Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расстрел оккупантами военнопленного украинца. Он заявил, что это свидетельствует об отношении России к нашим пленным.

По словам Зеленского, у оккупантов нет никаких законов. Они не поддерживают какие-либо конвенции.

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Зеленский прокомментировал расстрел оккупантами пленного

У россиян нет никаких законов войны, международного права или каких-либо конвенций. Они ничего не уважают,

– сказал президент.

Наш лидер отметил, что этот случай показывает разницу между Россией и Украиной. Для захватчиков эта война – это терроризм.

"Для нас это война за нашу свободу, демократию, наши ценности. Для них это терроризм – такое отношение", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что видео с расстрелом пленного – это лицо этой войны и лицо самой России.

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