Вина полностью на власти России, – Фейгин о расстреле украинского военнопленного

Российские захватчики цинично расстреляли украинского военнопленного на фронте. Последствия для оккупантов будут очень жесткими.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, пока не ясно, кто именно выложил это видео в публичный доступ. Его могли опубликовать с телефона погибшего оккупанта или они специально это сделали. К примеру, вагнеровцы любят делать публичные казни.

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Последствия этого расстрела будут очень жесткими

Как отметил Фейгин, очевидно, что в этом преступлении виноваты сами исполнители. Но не стоит забывать и о вине военно-политического руководства России.

Вина полностью на российских властях, которые затеяли эту войну. В этом случае также абсолютная вина участников расстрела военнопленного,

– отметил Фейгин.

Он подчеркнул, что такие военные преступления особенно сильно влияют на военных. По всей вероятности, российские оккупанты сами снизили свои дальнейшие шансы на выживание в войне после совершения этого расстрела. Никто с ними церемониться не будет.

Какие планы Путина внутри России – говорит Фейгин: смотрите видео

Понятно, что в России не будут расследовать преступление своих военных. Там царит беззаконие. Никто не будет с этим разбираться.

За каждое такое преступление будет расплата