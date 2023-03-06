Вина полностью на власти России, – Фейгин о расстреле украинского военнопленного
Российские захватчики цинично расстреляли украинского военнопленного на фронте. Последствия для оккупантов будут очень жесткими.
Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, пока не ясно, кто именно выложил это видео в публичный доступ. Его могли опубликовать с телефона погибшего оккупанта или они специально это сделали. К примеру, вагнеровцы любят делать публичные казни.
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Последствия этого расстрела будут очень жесткими
Как отметил Фейгин, очевидно, что в этом преступлении виноваты сами исполнители. Но не стоит забывать и о вине военно-политического руководства России.
Вина полностью на российских властях, которые затеяли эту войну. В этом случае также абсолютная вина участников расстрела военнопленного,
– отметил Фейгин.
Он подчеркнул, что такие военные преступления особенно сильно влияют на военных. По всей вероятности, российские оккупанты сами снизили свои дальнейшие шансы на выживание в войне после совершения этого расстрела. Никто с ними церемониться не будет.
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Понятно, что в России не будут расследовать преступление своих военных. Там царит беззаконие. Никто не будет с этим разбираться.
За каждое такое преступление будет расплата
- Российские оккупанты расстреляли безоружного украинского пленного, не проявлявшего никакой агрессии. Его последними словами перед казнью были: "Слава Украине". Видео расстрела появилось в соцсетях.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на очередное военное преступление оккупантов. Он подчеркнул, что убийство попавшего в плен человека – пример национальной ничтожности и слабости россиян. А расплата за эту казнь обязательно будет.
- Активисты и волонтеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков просят украинцев сделать максимальную огласку в Twitter, чтобы это российское преступление увидел весь мир. Они подчеркивают, что защитник должен получить Героя Украины посмертно.
- Российские оккупанты регулярно совершают военные преступления. Так, в июле 2022 года они обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке, где находились украинские пленники. Тогда погибли по меньшей мере 50 украинцев, а еще 130 – получили ранения. Международные эксперты считают, что оккупанты использовали тогда термобарическое оружие.