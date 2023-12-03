Очередное нарушение законов войны: в ВСУ подтвердили расстрел украинских военнопленных

Соцсетями вечером 2 декабря распространялись жуткие кадры, на которых российские военные расстреляли безоружных украинских солдат. В ВСУ подтвердили, что враг действительно прибег к циничным действиям и совершил очередное военное преступление.

Видео в сети опубликовал телеграм-канал DeepState. Позже жуткие кадры прокомментировал Дмитрий Лубинец, который сообщил, что готовит обращение к ООН и Международному комитету Красного Креста.

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Оккупанты коварно расстреляли безоружных солдат

В СтратКоме ВСУ подтвердили, что Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, а также нормы международного права и совершила военное преступление. Трагедия произошла, когда украинские военные сдавались в плен.

На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных Сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в который раз коварно расстреляли безоружных солдат,

– подтвердили расстрел в ВСУ.

Спикер ОСГВ "Таврия" Александр Штупун подчеркнул, что подобные преступления не имеют срока давности и преступники будут наказаны. Кроме того, он добавил, что все доказательства расстрела безоружных украинских военных будут переданы в международные институты.

"Призываем международное сообщество осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности", – призвали в СтратКоме ВСУ.

Что известно о расстреле украинских военных