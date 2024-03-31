Расстрел раненых бойцов ВСУ на "Зените" под Авдеевкой: ответственных идентифицировали

Российские военные 15 февраля расстреляли раненых украинских защитников на позиции "Зенит" под Авдеевкой. Сделали это после того, как наши воины связались с координационным штабом относительно сдачи в плен. Оккупанты нарушили договоренность и казнили бойцов ВСУ.

Журналисты "Телевидения Торонто" идентифицировали тех, кто несет прямую ответственность за это преступление, – командиров бригады, которая первой заходила на "Зенит", передает 24 Канал.

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Несмотря на договоренность взять в плен жестоко убили

Журналисты отметили, что накануне захода вражеских подразделений на "Зенит" украинские военные, которые там оставались, через Координационный штаб обмена пленными связались с российской стороной. В частности, договорились, что захватчики возьмут их в плен, окажут помощь, а позже обменяют.

Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни,

– заявили в 110 бригаде 19 февраля.

Военнослужащий из 110 бригады Виктор Беляк рассказал, что ребята не намеревались отстреливаться. Они просто ждали плен в бункере на территории воинской части.

Однако, оккупанты нарушили договоренность. Российские захватчики убили раненых украинских воинов. А дальше слили видео с телами в интернет.

Момента самого расстрела нет на видео, поэтому журналисты не смогли идентифицировать убийц. Впрочем, нашли российских командиров, которые ответственны за это преступление.

Обратите внимание! В бригаде также заявляли, что выход личного состава из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки российской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак FPV дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей.

Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать.

На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника – погибшими. По нашим данным враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданного подразделения,

– заявляли в бригаде.

Дмитрий "Гермес" Вербий

Первыми на "Зенит" заходили бойцы 1 славянской бригады псевдореспублики. Именно их логотип есть на видео, которое распространили российские пропагандисты.

Эта бригада была сформирована еще в ноябре 2014 года в оккупированном Торезе Донецкой области. В частности, в нее вошли боевики, которые летом воевали в Славянске под командованием Гиркина. Сейчас бригада входит в состав российских вооруженных сил.

Видео с "Зенита" опубликовала российская "волонтер", которая приехала на "Зенит" буквально через 4 дня после его захвата. Заметим, что Анна Арбатская опубликовала циничные кадры с места и радовалась жестокой казни украинских военных.

Она и назвала батальон, который первый заходил на "Зенит". В частности, в своих постах отметила, что 1 славянская бригада, стрелковый батальон (оккупанты называют его четвертым), командир батальона – "Гермес" отбил воинскую часть в районе Авдеевки.

Интересно, что о самом "Гермесе" упоминаний немного. Впрочем, 18 февраля на пропагандистских ресурсах вышло сразу два видео с этим вражеским командиром. На одном он пытался остаться анонимным, впрочем, на других пропагандистских кадрах показал свое лицо.

Дмитрий Вербий – "Гермес" / Скриншоты

Журналисты "Телевидения Торонто" в соцсетях нашли жену "Гермеса" – Екатерину Вербий (Гончарову). Она зарегистрирована в Донецке как ФЛП. Выяснили, что "Гермес" – это Дмитрий Николаевич Вербий, уроженец города Шахтерск.

В украинском реестре юридических лиц есть информация, что Вербий – руководитель охранной компании в Донецке, зарегистрированной еще в 2012 году. Кроме того, имеет ФЛП с КВЭДом "Розничная торговля с лотков и на рынках" в городе Чистяково.

Информацию о Вербие также нашли в слитом справочнике так называемого "минэкономики" псевдореспублики. До полномасштабного вторжения Дмитрий Вербий, вероятно, был заместителем начальника службы безопасности в так называемом "министерстве".

Журналисты нашли номер телефона Вербия и проверили его в Getcontact. Подпись – "Гермес".

Вот он, ответственный за военное преступление, казнь безоружных и раненых пленных, 44-летний Дмитрий Вербий. Позывной "Гермес". Он и является командиром стрелкового батальона 1 славянской бригады, который первым заходил на "Зенит",

– подчеркнул журналист.

Журналисты идентифицировали ответственных за расстрел защитников: смотрите видео

Николай "Жарик" Ткач

Еще один военный преступник, которого удалось идентифицировать, – "Жарик". Он командир 2 роты стрелкового батальона, бойцы которой первыми заходили на воинскую часть.

Кстати, несмотря на бред, который этот оккупант распространял в пропагандистских видео, он признал, что бойцы были ранены.

Как выяснили журналисты, "Жарик" – это Ткач Николай Александрович. Этот вражеский лейтенант родом из оккупированного поселка Старобешево под Донецком. Ему 29 лет.

"Жарик" – Николай Ткач / Скриншоты

"Жарик" – опытный боевик. Более того, в 2023 году Шойгу отметил его званием героя России, в частности, за то, что рота "Жарика" захватила позицию под Водяным. Также этот боевик был на параде в Москве.

Мы нашли двух боевиков "ДНР" – граждан Украины – Николая Ткача и Дмитрия Вербия. Они командовали штурмом объекта "Зенит" и именно их бойцы расстреляли наших раненых защитников, нарушая договоренности о плене. И это далеко не первая казнь украинцев. Россияне этого не стесняются. Они сами публикуют видео с казнями,

– подчеркнул журналист.

Важно! Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала, что с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 россияне казнили по меньшей мере 32 пленных украинских защитников, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников. Вечная память и слава Героям!