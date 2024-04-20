Расстрел полицейских в Винницкой области: прокуратура проверяет причастность двух военных

Ночью 20 апреля в Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским. В прокуратуре уже отреагировали и начали производство по факту расстрела сотрудников полиции.

Напомним, в ночь на 20 апреля, в Винницкой области, работники полиции остановили для проверки автомобиль темного цвета. В авто были двое мужчин, которые открыли огонь по правоохранителям.

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Что говорят в прокуратуре

Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа,

– заявили в Офисе Генерального прокурора.

Там отметили, что по предварительным данным, 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.

Когда продолжалась проверка пассажиры авто применили огнестрельное оружие. К сожалению, один работник полиции погиб, а его напарник получил ранения.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, а также осуществляются неотложные следственные действия.

Сейчас проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих,

– сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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