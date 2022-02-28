Расстрел рейсового автобуса вблизи Волохова Яра: что известно о пострадавших

Российские оккупанты 26 февраля вблизи города Волохов Яр расстреляли рейсовый автобус. Известно, что он ехал по маршруту Харьков – Изюм.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что в автобусе находились 7 жителей Донецкой области, среди них – 4 женщины и 3 мужчины.

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Сейчас всех их считают погибшими, или пропавшими без вести. Связи с ними нет уже несколько дней – с 26 февраля. По информации, которую удалось получить от жителей Волохова Яра, в автобусе есть погибшие.

Но забрать тела оттуда невозможно – место, где стоит автобус, контролируют российские военные. Обращаюсь к международным правозащитным организациям с просьбой помочь в организации гуманитарного коридора для идентификации тел и доставке их домой,

– подчеркнул Кириленко.

Добавим, что в Волноваху 28 февраля выехал транспорт, который должен был вывезти людей из города попал под вражеский обстрел. Эвакуационная колонна находится в укрытии.

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