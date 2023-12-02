В сети появилось новое видео расстрела украинских военных: омбудсмен обратится к ООН

Соцсетями распространяется жуткое видео с демонстрацией зверского поведения российских оккупантов. Захватчики расстреляли украинских защитников в тот момент, когда они сдавались в плен.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство украинских пленных российскими оккупантами, которое попало на видео. Он выразил надежду, что ГУР физически установит личности виновных в этом преступлении.

К теме Получаем десятки видео: Лубинец назвал случаи публичной казни украинских пленников

Что этому предшествовало

Телеграм-канал DeepState выложил видео, на котором показано, как российские захватчики убивают украинских военнопленных. На кадрах можно увидеть, как российские солдаты стоят у блиндажа. Из него выходят два украинских военных, держа руки за головами, и ложатся животами на землю. После этого оккупанты цинично расстреливают этих двух безоружных людей, которые сдавались в плен.

Осторожно! Чувствительные кадры 18+

Оккупанты расстреляли двух военнопленных: видео DeepState

По данным DeepState, это военное преступление произошло возле Степового, что на Донетчине. Россияне зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона.

Двое наших защитников были вынуждены сдаться врагу, потому что у них закончился боекомплект. Однако российские оккупанты специально дождались, пока из блиндажа выйдет второй украинский воин, и просто расстреляли их обоих.

Что сказал Лубинец

Омбудсмен анонсировал официальное обращение в Международный комитет Красного Креста, ведь у этой организации есть мандат фиксации обращения с военнопленными. Также Лубинец обратится к ООН, чтобы там зафиксировали еще один факт нарушения международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора и российских военных. Он подчеркнул, что казнь тех, кто сдается в плен, является военным преступлением.

Россия должна понести наказание за каждый подобный случай смертной казни украинских военных, которые сдаются в плен! Отмечу, что они не единичны – это убийство и бойца Александра Мациевского, и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Еленовке!

– написал Лубинец в своих соцсетях.

Лубинец заявил, что это также ответственность и высшего руководства России. Он подчеркнул, что наказание должны понести все виновные.

Другие военные преступления россиян