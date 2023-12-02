В сети появилось новое видео расстрела украинских военных: омбудсмен обратится к ООН
Источник:Дмитрий Лубинец
Соцсетями распространяется жуткое видео с демонстрацией зверского поведения российских оккупантов. Захватчики расстреляли украинских защитников в тот момент, когда они сдавались в плен.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство украинских пленных российскими оккупантами, которое попало на видео. Он выразил надежду, что ГУР физически установит личности виновных в этом преступлении.
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Что этому предшествовало
Телеграм-канал DeepState выложил видео, на котором показано, как российские захватчики убивают украинских военнопленных. На кадрах можно увидеть, как российские солдаты стоят у блиндажа. Из него выходят два украинских военных, держа руки за головами, и ложатся животами на землю. После этого оккупанты цинично расстреливают этих двух безоружных людей, которые сдавались в плен.
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Оккупанты расстреляли двух военнопленных: видео DeepState
По данным DeepState, это военное преступление произошло возле Степового, что на Донетчине. Россияне зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона.
Двое наших защитников были вынуждены сдаться врагу, потому что у них закончился боекомплект. Однако российские оккупанты специально дождались, пока из блиндажа выйдет второй украинский воин, и просто расстреляли их обоих.
Что сказал Лубинец
Омбудсмен анонсировал официальное обращение в Международный комитет Красного Креста, ведь у этой организации есть мандат фиксации обращения с военнопленными. Также Лубинец обратится к ООН, чтобы там зафиксировали еще один факт нарушения международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора и российских военных. Он подчеркнул, что казнь тех, кто сдается в плен, является военным преступлением.
Россия должна понести наказание за каждый подобный случай смертной казни украинских военных, которые сдаются в плен! Отмечу, что они не единичны – это убийство и бойца Александра Мациевского, и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Еленовке!
– написал Лубинец в своих соцсетях.
Лубинец заявил, что это также ответственность и высшего руководства России. Он подчеркнул, что наказание должны понести все виновные.
Другие военные преступления россиян
- Напомним, в апреле Офис генпрокурора зафиксировал по меньшей мере 73 случая убийств украинских пленных российскими оккупантами. Там подчеркнули, что захватчики совершили эти преступления умышленно.
- Как сообщалось ранее, в период до февраля 2023 года ООН зафиксировала 6 казней наших воинов, находившихся в российском плену. В отчете организации было заявлено, что россияне убивают пленных в случае неповиновения.