Расстрел украинских пленных в Авдеевке: омбудсмен срочно обратился к ООН и МККК

Российские солдаты в очередной раз нарушили Женевские конвенции и расстреляли наших пленных. На это отреагировал украинский омбудсмен.

Дмитрий Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу расстрела украинских пленных во время выхода с позиции на "Зените". Он отметил, что выход из Авдеевки защитников Украины происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской армии.

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Опорный пункт был в полном окружении

Оккупанты обстреливали эвакуационные пути для автомобилей. В то же время некоторых раненых и погибших удалось эвакуировать, однако повторных попыток эвакуации не было.

Омбудсмен отметил, что из-за полного окружения опорного пункта "Зенит", командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной.

Диалог был по оказанию помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения, которые защищают военнопленных,

– пояснил он.

Россияне согласились помочь нашим военным, а затем обменять их. Однако договоренности не были выполнены.

Что случилось после этих договоренностей мы увидели на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит". Семьи Защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника – погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По шестому бойцу информация пока не подтверждена.

Омбудсмен Украины срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации военного преступления и выяснения всех обстоятельств.

Он призвал весь цивилизованный мир усилить давление на Россию, ведь для нее не существует договоренностей.

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