Расстрел украинских пленных в Авдеевке: омбудсмен срочно обратился к ООН и МККК
Источник:Дмитрий Лубинец
Российские солдаты в очередной раз нарушили Женевские конвенции и расстреляли наших пленных. На это отреагировал украинский омбудсмен.
Дмитрий Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу расстрела украинских пленных во время выхода с позиции на "Зените". Он отметил, что выход из Авдеевки защитников Украины происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской армии.
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Опорный пункт был в полном окружении
Оккупанты обстреливали эвакуационные пути для автомобилей. В то же время некоторых раненых и погибших удалось эвакуировать, однако повторных попыток эвакуации не было.
Омбудсмен отметил, что из-за полного окружения опорного пункта "Зенит", командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной.
Диалог был по оказанию помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения, которые защищают военнопленных,
– пояснил он.
Россияне согласились помочь нашим военным, а затем обменять их. Однако договоренности не были выполнены.
Что случилось после этих договоренностей мы увидели на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит". Семьи Защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника – погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По шестому бойцу информация пока не подтверждена.
Омбудсмен Украины срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации военного преступления и выяснения всех обстоятельств.
Он призвал весь цивилизованный мир усилить давление на Россию, ведь для нее не существует договоренностей.
110 бригада подтвердила расстрел врагом бойцов в Авдеевке
- 110 бригада сообщила, что россияне обязались эвакуировать раненых военных ВСУ с "Зенита" в окрестностях Авдеевки. Однако враги не сдержали обещания.
- Так, в бригаде подтвердили, что российские оккупанты расстреляли шестерых раненых украинских военных на позиции Музей (на "Зените") на южной окраине Авдеевки. Впервые данные об этом сообщили накануне, 18 февраля. Однако тогда спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что ВСУ выясняют, что именно там произошло.
- Стоит сказать, что в Офисе генпрокурора еще 18 февраля заявили о начале расследования по факту расстрела украинских пленных в Авдеевке и Веселом в Донецкой области.