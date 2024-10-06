Лубинец отреагировал на расстрел украинских военных возле Нью-Йорка

Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел безоружных украинских военных возле Нью-Йорка в Донецкой области. Омбудсмен заявил, что срочно направляет письмо в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Казни россиянами украинских пленных недопустимы и нарушают права человека. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в воскресенье, 6 октября.

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По словам Лубинца, в последнее время в соцсетях появляются видео вероятных расстрелов и убийств российской армией украинских военных, которые сдаются в плен. В частности были опубликованы кадры расстрела безоружных украинских военных в Донецкой области.

Со своей стороны, как Омбудсман Украины, требую от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права,

– заявил Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен добавил, что по всем вероятным случаям направляет письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. Сейчас Лубинец в срочном порядке отправляет следующее письмо к ним касательно случая в Нью-Йорке.

Такие вещи – это недопустимо и является нарушением прав человека! В то же время поведение российских военных толеруется их высшим руководством,

– подчеркнул уполномоченный по правам человека.

По словам Лубинца, именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и надлежащее наказание.