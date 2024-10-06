Страти росіянами українських полонених є неприпустимими та порушують права людини. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в неділю, 6 жовтня.

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За словами Лубінця, останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон. Зокрема були опубліковані кадри розстрілу беззбройних українських військових на Донеччині.

Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права,

– заявив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен додав, що за всіма ймовірними випадками направляє листи на ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Наразі Лубінець в терміновому порядку відправляє наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку.

Такі речі – це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва,

– наголосив уповноважений з прав людини.

За словами Лубінця, саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання.