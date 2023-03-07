К погибшим и их семьям должно быть уважение, – Маляр о бойце, расстрелянном оккупантами

Украинские военные, погибшие в войне за свободу и достоинство Украины, а также их родные заслуживают уважения. Распространять их личные данные, пока об этом не будет уведомлено официально – недопустимо.

Таким образом, заместитель министра обороны Анна Маляр отреагировала на расстрел украинского военного. Она отметила, что, несмотря на то, что в соцсетях сложно соблюдать "тишину", это нужно делать из уважения.

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К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение. Соцсети и тактичность – несовместимы, тем не менее, лучше дождаться пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего,

– отметила Анна Маляр.

Следовательно, распространять личные данные о погибшем бойце, а также показывать его лицо, пока об этом официально не сообщили, неэтично.

Это может причинить дополнительную боль родным павшего воина.

Личность воина установили

Сестра расстрелянного пленника узнала брата. Вечером 6 марта, в день, когда было обнародовано видео, она попросила не раскрывать информацию о его имени и других деталях.

Она объяснила, что сначала хочет "выйти на связь собратьями с нуля и быть возле его матери с самого утра".

7 марта журналистка София Кочмар-Тимошенко опубликовала еще одно сообщение, в котором сообщила, что шестеро членов семьи уверены, что это их брат и сын.

"Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: маме очень плохо, просим тишины. Я уважаю их право и тоже всячески содействую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому что, по-моему, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание – это найти локацию и тело", – написала она.

Важно! 6 марта в твиттере появилось видео расстрела украинского военнопленного. Где и когда было снято видео, неизвестно. Официально имя героя не сообщалось.

На видео украинский военный стоит в лесу и курит в окопе или вырытой яме. Голос за кадром говорит: "Снимай" и камера поднимается. Солдат говорит "Слава Украине", после чего в него стреляют, он падает.