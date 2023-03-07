Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, такая циничное поведение русских военных – свидетельство деморализации внутри армии врага.
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Украинцы не опустятся до уровня россиян
Сергей Гайдан подчеркнул, что убит украинский военнослужащий, оказавшийся в плену, без сомнений, герой.
Я даже думаю, что это видео, которое сейчас распространили россияне в сети, как они расстреливают нашего пленника – это как раз, скорее всего, специально сделано для того, чтобы где-то, возможно, озлобить и наших военных,
– объяснил он.
По его мнению, таким образом россияне хотят "призвать" ВСУ меньше брать в плен россиян. Впрочем, у оккупантов находится значительная часть пленных украинцев, которых непременно нужно возвращать на украинскую землю.
Сергей Гайдай подчеркнул, что для этого нам нужен обменный фонд.
Нам нельзя ни в коем случае опускаться до того днища, на котором находятся россияне,
– убежден он.
Глава Луганской ОВА отметил, что россияне на временно оккупированных территориях ведут себя более агрессивно не только в отношении военных, но и гражданского населения.
Демотивация российской армии
Сергей Гайдай сообщил, что это свидетельствует о том, что к кафирам все же пришло понимание реальной ситуации на фронте.
Деморализация страшна. Каждый день не возвращается из боевых задач десятки людей. Они видят, что просто бросают и раненых своих. Много сожженной техники,
– заметил он.
По его словам, россияне наблюдают за тем, как в тылу постоянно взрываются и казармы, и склады с боекомплектом. Поэтому они не знают, будет ли ночью им гарантирован покой.
"Это все накладывается друг на друга. Они на фронте ничего существенного сделать не могут, поэтому всю агрессию и негатив выливают на местных", – отметил Гайдай.
К тому же оккупанты видят, что ротация происходит с бешеными темпами.
Кто воюет на стороне России
Сергей Гайдай рассказал, что качество личного состава армии России неудовлетворительное.
"Это не кадровые военные и даже то, что они прошли какую-то там подготовку на каких-то полигонах в Беларуси или России, это все равно не подготовило их", – подчеркнул он.
По его словам, тех, кого россияне называют военными – это люди гражданских профессий, которых переодели в военную форму, что-то там показали и бросают их на фронт.
Реалии войны демотивируют русских наемников противостоять отважным ВСУ. Они лицом к лицу встретились с сырыми и холодными окопами, командирами, которые могут бросить собратьев прямо на поле боя, и смертью тех, кто недавно ехал с ним с полилогов.
Убийство украинского бойца: главное
- Слова убитого украинского защитника "Слава Украине" спровоцировали флешмоб, который поддержали как обычные гражданские украинцы, так и чиновники, политические деятели, спортсмены и знаменитости.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился в Международный уголовный суд с просьбой. Он требует наказать виновных россиян, цинично убивших украинского защитника.
- Юрист и военнослужащий Маси Наем в Facebook предложил 1 тысячу долларов за имя пленника, которого застрелили россияне. В то же время, в комментариях Наему предложили передать деньги тем, кто назовет тех убийц украинского пленника.