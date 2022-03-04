Расстреливают в упор: в Энергоатоме заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС

В Энергоатоме заявили, что российский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС. Там пылает пожар.

Пожарные не могут добраться до места возгорания и начать тушить огонь.

Важно Из-за обстрелов оккупантов на Запорожской АЭС произошел пожар

Оккупанты расстреливают в упор. Спикер ЗАЭС подчеркнул, что атакуют по тяжелой технике. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности.

Необходимо немедленно прекратить огонь и устранить последствия.

Смотрите видео, что происходит на ЗАЭС:

Куда дует ветер

В настоящее время ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.

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