"Расстреляем и будете валяться в крови", – жители Мелитополя рассказали об оккупации города

Утром 24 февраля Россия начала авиационный обстрел Мелитопольского аэродрома. Ракетные удары начались в 200 метрах от жилых домов. Уже 1 марта в город вошли российские войска.

Местные жители встретили оккупантов протестами. Они начали массово выходить на проукраинские митинги на центральной площади города и маршем проходили по всем центральным улицам. О том, как все происходило – жители Мелитополя эксклюзивно рассказали сайту 24 канала.

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"В Мелитополе похищают людей"

С 10 марта оккупанты начали похищать жителей города. 11 марта стало известно об исчезновении мэра Ивана Фёдорова. На сегодняшний день более 500 мелитопольцев попали в плен, в частности, известны случаи и похищения детей.

27-летний Максим рассказал, что покинул родной город 26 апреля, когда он уже был оккупирован. Там осталась его семья, дом и работа. Парень отметил, что ждал лучших времен, но они так и не наступили. Поэтому вместе с другом было принято решение ехать.

В Мелитополе похищают людей. На моей соседней улице похитили соседа. Пока не знаю, вернули ли его. Говорили, что из-за того, что он был на митинге. Я не знаю, как это сейчас описать. Трудно,

– сказал он.

В городе закрылись все супермаркеты. Недавно открылся российский магазин, и там уже российские цены. До этого купить продукты можно было только на рынках. Товары завозили только из Крыма. Если это продукты, которые завозились из ближайших пригородных поселков, цены были низкие, а если это импортный товар, то он дороже в два – три раза.

"Я не знаю, как это сейчас описать. Трудно" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Максим проехал около 20 российских блокпостов. На каждом из них все проверяли, а всех мужчин раздевали. Также смотрели телефоны, просматривали Telegram и Google фото.

Лучше все фото сразу удалять. На выезде из Мелитополя было спокойнее, а чем дальше едешь, все становилось жестче,

– добавил он.

"Всех, кто был против и говорили, что за Украину – их воспринимали как нацистов"

Ольга покидала город на руках с семилетним сыном. В оккупации она прожила месяц и называет это "ужасом и адом". Однако маленький сын утверждал, что ничего не боится и всегда говорил, что спасет ее.

Мой сын рисовал рисунки, как украинские танки побеждают российские. У него откуда-то взялся патриотизм. Никто его этому не учил, он чувствует. Никто ничего ему не объяснял, он видел все сам,

– сказала она.

Денег и работы в городе нет. А оккупационные войска внушают местным, что там все хорошо. А кому не нравится – тех сразу забирают

"Мой сын рисовал рисунки, как украинские танки побеждают российские" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Магазины все разбили. Деньги пересылали людям из-за границы. Приезжали люди на машинах на рынки, и им жители сбрасывали деньги на счета. Цены в десять раз стали выше. На улицах продавали награбленное. И гуманитарную помощь тоже продавали. Есть было нечего,

– рассказала женщина.

С оккупантами лично Ольга не общалась, но видела несколько машин. Если собиралась толпа, то они подъезжали и смотрели со стороны на происходящее. Если это торговля, то проверяли, чтобы никто ни с кем не договаривался.

Если люди шли с флагами Украины, то их разгоняли. Они (оккупанты – 24 канал) ходят и говорят: "Мы добрые, мы вас любим, мы вас спасли, вы были заминированы, вас убивают нацисты". А всех, кто был против, и говорил, что за Украину – их воспринимали за нацистов,

– отметила она.

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Выехать из оккупированного города женщине удалось благодаря приехавшим за ней друзьям из Запорожья. На блокпостах россияне все тщательно проверяли и угрожали автоматами.

Говорили: "Докажите свой род, потому что сейчас всех расстреляем и будете валяться в крови". Все, кто был в машине, почему-то должны быть родственниками. Он говорил: "У нас здесь уже было двое таких умных, валяются в канаве. Сейчас и вы будете там валяться",

– рассказала она.

Российская армия забирала у людей все ценные вещи, в том числе и деньги. Все мобильные телефоны подробно проверяли – смотрели фотографии, записи в телефоне, кто с кем общался.

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